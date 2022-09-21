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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Долгожданный матч России подвис из-за военного конфликта. И что, игру правда отменят?

Пока что опасения не подтверждаются и команда Карпина готовится к матчу с Кыргызстаном.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Встрече сборной России и Кыргызстана в Бишкеке, запланированной на 24 сентября, мог помешать военный конфликт. В СМИ были опасения, что в стране введут военное положение. 14 сентября стало известно о перестрелке между пограничниками Киргизии и Таджикистана. У каждой стороны своя версия, по какой причине был открыт огонь: представители Кыргызстана говорят, что их пограничный отряд обнаружил наряд погранвойск соседей, который «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы». Когда пограничники попросили покинуть территорию, таджикистанцы открыли огонь. Другая сторона, в свою очередь, обвинила в обстреле погранзаставы представителей Кыргызстана, а также атаковала мирных жителей.

Что было потом?

Обмен огнём происходил в течение нескольких дней, пока 16 сентября страны не договорились о его прекращении. Однако ситуация оставалась напряжённой вплоть до 19 сентября: только тогда вечером информагентство «Турмуш», ссылаясь на председателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева, сообщило, что с Таджикистаном был подписан протокол о мире и проведении работ по урегулированию обстановки. Однако, несмотря на это, риторика государственных управленцев с обеих сторон такова, что о полной деэскалации конфликта говорить пока не приходится.

Столкновения на границе происходят регулярно: за последние 12 лет было зафиксировано как минимум 150 случаев. Одна из весомых причин, к которой отсылают историки и политологи, — неделимитированная граница. Дело в том, что протяженность границы между странами составляет 987,6 км, из которых точно описаны только 519,9 км. Её проложили ещё в 1937-м, но тогда она была не государственной, а административной, между союзными республиками. В 1991-м ситуация изменилась, а вместе с ней вскрылись территориальные проблемы, которые пытаются решить не самым гуманным образом. Сейчас стороны заявили о почти сотне погибших.

Федерация футбола Кыргызстана заявила, что угроз для игры нет. Сборная России готовится к матчу

Когда всё только началось и в СМИ начались опасения, что в Кыргызстане могут ввести военное положение, местная федерация футбола заявила: ни о какой отмене матча у них информации нет. «Угроз, если вы имеете в виду приграничное вторжение соседней республики, нет. Территориально это находится в другом уголке страны, — говорили в КФФ “Р-Спорту”. — Всё идёт по предварительному обсуждению с российской стороной. В планах есть проведение игры». Хотя билеты на матч не продавались. Но в местной федерации футбола заверили «Чемпионат», что «всё идёт по плану».

А что там у сборной России?

Сборная России в понедельник собралась в Новогорске и начала подготовку к матчу. Не обошлось без потерь: в матче с «Торпедо» травмировался Игорь Дивеев (вместо него вызвали Данила Кругового), а после расположение команды покинул Арсен Захарян — он получил травму в матче с «Зенитом». В остальном — без изменений.

Источник: РИА "Новости"

«Отмечать сильные стороны в товарищеском матче не имеет смысла, — сказал Карпин после тренировки. — Будем играть так, как мы хотим. Это наш первый товарищеский матч. Мы провели первую полноценную тренировку».

Александр Соболев в ожидании полных трибун: «Приедем в Киргизию, там будет много людей, полный стадион. Будет круче сыграть при полных трибунах, в России такого нет».

Фёдор Чалов готовится «сыграть в удовольствие»: «Их матчи уже смотрели: с Таджикистаном, с Японией. Будет интересно. Из Киргизии никого не знаю».

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 Долгожданный матч России подвис из-за военного конфликта
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