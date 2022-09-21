Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Шотландия
Украина
Футбол. Лига наций
22.09
Казахстан
Беларусь
Футбол. Лига наций
22.09
Латвия
Молдавия
Футбол. Лига наций
22.09
Хорватия
Дания
Футбол. Лига наций
22.09
Франция
Австрия
Футбол. Лига наций
22.09
Польша
Нидерланды
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» обыграл «Локомотив» с минимальным счетом
13Ирина Роднина — героиня для кино
09:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капитан сборной Украины призвал изолировать российский спорт от мира

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко перед матчем Лиги наций с командой Шотландии считает, что российский спорт необходимо изолировать от остального мира.

Украина
Россия
Наверх
Источник: Reuters

«По моему мнению, российский футбол, весь российский спорт, всю страну нужно изолировать от остального мира. Все игроки сборной хотят, чтобы Россию наказали как можно сильнее. Мы выступаем за то, чтобы их изолировали от всего мира. Я буду рад, если их исключат из всех соревнований, не только футбольных», — сказал Ярмоленко на пресс-конференции перед матчем Лиги конференций.

Ранее стало известно, что сборная России не будет допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь