Капитан сборной Украины призвал изолировать российский спорт от мира

«По моему мнению, российский футбол, весь российский спорт, всю страну нужно изолировать от остального мира. Все игроки сборной хотят, чтобы Россию наказали как можно сильнее. Мы выступаем за то, чтобы их изолировали от всего мира. Я буду рад, если их исключат из всех соревнований, не только футбольных», — сказал Ярмоленко на пресс-конференции перед матчем Лиги конференций.