Капитан сборной Украины призвал изолировать российский спорт от мира
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко перед матчем Лиги наций с командой Шотландии считает, что российский спорт необходимо изолировать от остального мира.
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«По моему мнению, российский футбол, весь российский спорт, всю страну нужно изолировать от остального мира. Все игроки сборной хотят, чтобы Россию наказали как можно сильнее. Мы выступаем за то, чтобы их изолировали от всего мира. Я буду рад, если их исключат из всех соревнований, не только футбольных», — сказал Ярмоленко на пресс-конференции перед матчем Лиги конференций.
Ранее стало известно, что сборная России не будет допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.