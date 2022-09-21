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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
11:38 (мск), источник: Sports.Ru

Лисандро Мартинес вызван в сборную Аргентины, но власти Англии не выпускают его из страны

Матч в Майами уже в субботу, но аргентинец тренируется в Манчестере.

Аргентина
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Reuters

TyC Sports сообщает, что защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес не может вылететь из Англии и прибыть в расположение сборной Аргентины из-за проблем с визой, вызванных трауром по королеве Елизавете II.

Посольство США в Англии закрылось из-за траура по королеве Елизавете и защитник сборной остались без документов, разрешающих выезд в США. Товарищеский матч Аргентины и Гондураса должен пройти в эту субботу во Флориде, однако посольство США в Англии последнюю неделю было закрыто и не успело оформить визу. Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма» находится в такой же ситуации.

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