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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
14:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Георгий Джикия вернулся к тренировкам со сборной России

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия приступил к тренировкам со сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

Спартак
Россия
КиргизияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Официальная страница сборной России в VK

Накануне Джикия пропустил командное занятие на тренировочных сборах, так как проходил процедуры. Напомним, 24 сентября российская национальная команда проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии.

Джикия вызывается в сборную России с 2017 года. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги за московский «Спартак» и отдал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что сборная России не будет допущена к жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Таким образом, российская национальная команда пропустит чемпионат Европы.

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