Георгий Джикия вернулся к тренировкам со сборной России

Накануне Джикия пропустил командное занятие на тренировочных сборах, так как проходил процедуры. Напомним, 24 сентября российская национальная команда проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии.

Джикия вызывается в сборную России с 2017 года. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги за московский «Спартак» и отдал одну результативную передачу.



Ранее стало известно, что сборная России не будет допущена к жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Таким образом, российская национальная команда пропустит чемпионат Европы.