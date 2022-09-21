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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
19:11 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная России по футболу разгромила белорусов в товарищеском матче

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Футболисты молодежной сборной России (до 21 года) со счетом 6:1 обыграли команду Белоруссии в товарищеской игре. Встреча прошла в среду в белорусском Борисове.

Россия U21
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (14-я минута), Владислав Шитов (64), Никита Ермаков (77, 80), Владислав Яковлев (82), на 66-й минуте игрок сборной Белоруссии Алексей Фирсов забил мяч в свои ворота. У белорусов отличился Юлий Кузнецов (50).

Молодежная сборная России провела первый международный матч с 16 ноября 2021 года. Тогда россияне со счетом 1:0 обыграли испанцев в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года. Команда набрала 15 очков в шести играх и занимала второе место в группе. 26 марта молодежная команда уступила национальной сборной со счетом 0:1 в тренировочном матче в рамках сборов.

Следующий матч молодежная сборная России проведет против команды Казахстана. Игра пройдет 24 сентября в Минске и начнется в 14:30 мск.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций до дополнительного уведомления.

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