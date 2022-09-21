Молодежная сборная России по футболу разгромила белорусов в товарищеском матче

В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (14-я минута), Владислав Шитов (64), Никита Ермаков (77, 80), Владислав Яковлев (82), на 66-й минуте игрок сборной Белоруссии Алексей Фирсов забил мяч в свои ворота. У белорусов отличился Юлий Кузнецов (50).

Молодежная сборная России провела первый международный матч с 16 ноября 2021 года. Тогда россияне со счетом 1:0 обыграли испанцев в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года. Команда набрала 15 очков в шести играх и занимала второе место в группе. 26 марта молодежная команда уступила национальной сборной со счетом 0:1 в тренировочном матче в рамках сборов.