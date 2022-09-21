Эпичное возвращение нашей молодежки! Россия забила Белоруссии 6 голов

Одновременно с командой Валерия Карпина тренировочный сбор проводит и наша молодежка. Причем не в России — в понедельник парни Михаила Галактионова отправились в Минск, а сегодня выехали в Борисов, где провели товарищеский матч со сборной Белоруссии.

Товарищеские матчи

Белоруссия U21 — Россия U21 — 1:6 (0:1)

Голы: Тюкавин, 13 (0:1). Кузнецов, 50 (1:1). Шитов, 64 (1:2). Фирсов, 66 — в свои ворота (1:3). Ермаков, 77 (1:4). Ермаков, 79 (1:5). Яковлев, 82 (1:6).

Россия U21: Худяков (Агкацев, 46), Александров, Лангович (Железнов, 59), Мелехин (Кутицкий, 46), Пруцев (Шильцов, 70), Щетинин (Денисов, 46), Кравцов (Михайлов, 46), Соколов (Ермаков, 59), Волков (Карпукас, 46), Тюкавин (Яковлев, 46), Гладышев (Шитов, 46).

21 сентября. Борисов. Стадион Городской.

Мы отмечали большое число новичков, которых вызвал Валерий Карпин. Но у молодежки вообще собралась новая команда: впервые приехали игроки 2002 года и моложе, так как предыдущий созыв уже закончил свое выступление. «Та сборная, которая шла в лидерах отборочного турнира, боролась за выход на чемпионат Европы и Олимпийские игры, к сожалению, была расформирована и закончила свое существование, — объяснил Галактионов. — Поэтому следующий созыв — это как раз ребята 2002 года рождения и младше. Много футболистов мы привлекали еще в ту сборную, большинство мы видим в премьер-лиге, которые плюс-минус регулярно получают игровую практику в своих клубах».

«Ветеранов» в команде пятеро: Станислав Агкацев, Даниил Худяков, Виктор Мелехин, Андрей Лангович и, конечно, Константин Тюкавин. Форвард «Динамо» играл за молодежку еще на прошлом Евро и остается лидером обновленной команды — в матче с Белоруссией он вышел в старте и с капитанской повязкой. Главные потери — Даниил Одоевский, Антон Ефремов и Сергей Пиняев (все не доехали до сборной из-за травм). А также Саба Сазонов — защитник «Динамо» был в заявке на тренировочный сбор, но в последний момент принял предложение Футбольной федерации Грузии.

У Галактионова практически не было времени, чтобы наиграть хоть что-то, — в понедельник команда прилетела в Минск, а во вторник провела предыгровую тренировку. Неудивительно, что с такими ограничениями на первый план вышли связки одноклубников.

Первый гол сделали футболисты «Динамо»: Гладышев рванул в свободную зону и нашел Тюкавина, который грамотно поставил спину и пробил вторым касанием.

Вторая результативная атака — уже на счету игроков «Спартака»: Денисов заметил Шитова и пасом через всю штрафную вывел форварда на пустые ворота.

Гол Шитова стал переломным моментом: Россия должна была забивать 2−3 гола еще в первом тайме (хорошие моменты были как у Тюкавина, так и у Гладышева — самых активных игроков первой половины), но после перерыва Галактионов выпустил шестерых свежих игроков, и поначалу команда подсела и даже пропустила.

Ничейный счет продержался 14 минут — дальше Белоруссия просто посыпалась. Сразу после гола Шитова случился автогол Фирсова, а дальше началось шоу. Ермаков оформил дубль за две минуты — причем второй мяч стал просто шедевральным: первым касанием убрал защитника, а вторым попал в дальнюю «девятку»!

Зафиналил разгром другой армеец: защитники Белоруссии снова провалились, позволив Яковлеву стать пятым автором гола, а Денисову — записать на свой счет вторую результативную передачу.

6:1 — российская молодежка ярко вернулась спустя 10 месяцев и продолжает готовиться к следующему матчу. 24 сентября в Минске команда Галактионова зарубится со сборной Казахстана.