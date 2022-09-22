Тренер молодежной сборной Белоруссии: Было видно превосходство России над нами в индивидуальном мастерстве

«Первый блин вышел комом. Явно было видно превосходство соперника над нашими ребятами в индивидуальном мастерстве. Что мы могли им противопоставить? Только командную игру, взаимовыручку и самоотдачу. К сожалению, требовать таких серьезных вещей от команды, которая позавчера только собралась, наверное, нереально.



В первом тайме, пока у наших футболистов были силы, была самоотдача и желание. Разница в классе была не так заметна. Во втором тайме на поле вышли условно вторые номера команд, и появилась своеобразная пропасть в уровне мастерства, что и сказалось на конечном результате», — цитирует Ясинского «Матч ТВ».