В Боснии и Герцеговине примут решение по матчу со сборной России 10 октября

Ранее Футбольный союз Боснии и Герцеговины на официальном сайте объявил о проведении игры со сборной России, которая запланирована на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Зелькович сообщал, что в октябре будет проведена тематическая сессия, на которой будет обсуждаться матч.
«Если говорить об игре, то она согласована с УЕФА, но окончательное решение мы примем 10 октября. В отношении этого матча слишком велика негативная реакция со стороны некоторых СМИ и людей. Каждый имеет право на свое мнение, но это не значит, что остальные должны думать так же. Это всего лишь товарищеский матч», — сказал Зелькович.
Против организации встречи с россиянами высказались лидеры боснийской сборной — Миралем Пьянич и капитан Эдин Джеко, а также член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич и вице-президент федерации Ирфан Дурич. Фанатское объединение сборной Боснии и Герцеговины BHFanaticos призвало бойкотировать игру с командой России. Также с требованием не допустить проведения матча выступила Украинская ассоциация футбола.