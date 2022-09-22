В Боснии и Герцеговине примут решение по матчу со сборной России 10 октября

Ранее Футбольный союз Боснии и Герцеговины на официальном сайте объявил о проведении игры со сборной России, которая запланирована на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Зелькович сообщал, что в октябре будет проведена тематическая сессия, на которой будет обсуждаться матч.

«Если говорить об игре, то она согласована с УЕФА, но окончательное решение мы примем 10 октября. В отношении этого матча слишком велика негативная реакция со стороны некоторых СМИ и людей. Каждый имеет право на свое мнение, но это не значит, что остальные должны думать так же. Это всего лишь товарищеский матч», — сказал Зелькович.