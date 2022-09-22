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09:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Боснии и Герцеговине примут решение по матчу со сборной России 10 октября

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Окончательное решение о проведении товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины будет принято 10 октября, заявил президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вицо Зелькович, которого цитирует боснийское издание Nezavisne Novine.

Россия
Босния и Герцеговина
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Источник: РИА "Новости"

Ранее Футбольный союз Боснии и Герцеговины на официальном сайте объявил о проведении игры со сборной России, которая запланирована на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Зелькович сообщал, что в октябре будет проведена тематическая сессия, на которой будет обсуждаться матч.

«Если говорить об игре, то она согласована с УЕФА, но окончательное решение мы примем 10 октября. В отношении этого матча слишком велика негативная реакция со стороны некоторых СМИ и людей. Каждый имеет право на свое мнение, но это не значит, что остальные должны думать так же. Это всего лишь товарищеский матч», — сказал Зелькович.

Против организации встречи с россиянами высказались лидеры боснийской сборной — Миралем Пьянич и капитан Эдин Джеко, а также член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич и вице-президент федерации Ирфан Дурич. Фанатское объединение сборной Боснии и Герцеговины BHFanaticos призвало бойкотировать игру с командой России. Также с требованием не допустить проведения матча выступила Украинская ассоциация футбола.

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