В сборной Италии появился талантливый вратарь. Еще в феврале он думал об игре за Россию

На ближайшие матчи Лиги наций с Англией и Венгрией в заявку сборной Италии попал Иван Проведель. 28-летний вратарь «Лацио» с российскими корнями получил первый вызов в национальную команду. Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини взял Ивана третьим-четвёртым голкипером, а значит, его шансы сыграть в Лиге наций минимальны. Но для футболиста, который ещё зимой думал о сборной России и боролся за выживание в Серии А со «Специей», это уже большой успех.

Как Проведель играл в этом сезоне

В сезоне-2018/2019 Проведель дебютировал в Серии А за «Эмполи», перейдя туда летом 2017-го из «Кьево» за € 1,2 млн. С тех пор вратарь получал всё больше практики и в прошлом году провёл рекордное количество времени на поле в составе «Специи» (2762 минуты). Иван начал сезон запасным, но после 7-го тура стал стартовым вратарём команды, пропустившей к тому моменту 19 мячей, и сыграл во всех оставшихся матчах (31). Проведель пропустил 52 гола и провёл семь игр «на ноль». «Специя» не вылетела, а Иван перешёл в августе в «Лацио» за € 2 млн.

Этим летом итальянский клуб сменил всю вратарскую линию: ушли на правах свободных агентов два основных голкипера — Томаш Стракоша и Пепе Рейна, а также резервный — Марко Алия. На их место «Лацио» взял Ивана Проведеля, вернул из аренды Мариуса Адамониса и купил за € 10 млн Луиша Максимиану у «Гранады». Ожидалось, что именно португальский вратарь займёт место в старте «Лацио», но его дебют обернулся провалом. Максимиану получил прямую красную карточку в 1-м туре с «Болоньей» уже на шестой минуте, после этого Луиш все матчи проводит в запасе.

Проведель же играет неплохо, что позволяет «Лацио» идти на четвёртом месте после 7-го тура Серии А. Вратарь с российскими корнями пропустил пять голов и сделал «сухари» в матчах с «Торино», «Вероной» и «Кремонезе». В Лиге Европы Иван помог победить «Фейеноорд» и получил пятак от «Мидтьюлланна».

Чем Проведель заслужил вызов в сборную Италии

Вместе с Проведелем вызов в национальную команду получили Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Гульельмо Викарио («Эмполи») и Алекс Мерет («Наполи»). Если сравнивать всех четырёх вратарей по InStat, превосходство Ивана над конкурентами заключается в удачной игре на выходе — в этом компоненте он лучше Доннаруммы и Мерета. Кроме того, Проведель отлично играет ногами и имеет неплохой процент точных передач, о чём свидетельствуют его регулярные выходы к линии обороны. Но главный показатель — удары в створ. Здесь вратарь «Лацио» справляется лучше, чем Викарио, но проигрывает Доннарумме и Мерету, оборона у которых значительно лучше.

Сравнение четырёх вратарей



Доннарума («ПСЖ») Викарио («Эмполи») Мерет («Наполи») Проведель («Лацио»)

InStat Index 249 230 247 241 В ср. за матч Сыграно матчей 10 8 9 9 Всего Минут на поле 956 818 881 874 Всего «Сухие» матчи 5 2 4 3 Всего Удары в створ 4 3,9 3,9 4,3 В ср. за матч Отбитые удары 3,4 2,8 3,2 3 В ср. за матч Отбитые удары, % 85% 71% 83% 69% В ср. за матч Точные передачи, % 92% 89% 93% 87% В ср. за матч

Сейчас у Проведеля самый важный этап в карьере. Попадание в сборную Италии перед ЧМ-2022 может сыграть ему на руку, но итальянцев там не будет, поэтому Иван должен забронировать место второго номера перед Евро-2024.

Зимой Иван дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором рассказал о своей жизни в Италии, возможном вызове в сборную России и многом другом. Вот выдержка.

— Ты вызывался в молодёжную сборную Италии. Мечтаешь о вызове в основную команду?

— Наверное, это моя главная футбольная мечта, как и каждого футболиста с итальянским паспортом. Попасть в сборную Италии очень сложно. Ради этого я должен много и усердно работать. Сейчас Доннарумма — наш железный первый номер, он один из лучших вратарей мира. Джанлуиджи молод, но играет как самый опытный и повидавший жизнь вратарь, потому что уже сам через многое прошёл.

— Получается, ты не заигран за сборную Италии. С тобой связывался кто-нибудь из сборной России?

— Нет. Я даже никогда и не думал об этом! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов — это честь.

— Но сейчас у тебя нет российского паспорта?

— Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить. У меня только итальянский паспорт, потому что нет особо времени возиться со всеми документами. Но если это потребуется — почему нет?