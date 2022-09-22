В сборной Италии появился талантливый вратарь. Еще в феврале он думал об игре за Россию
Проведель вряд ли вытеснит Доннарумму. Но почему бы не стать вторым вратарём команды?
Проведель вряд ли вытеснит Доннарумму. Но почему бы не стать вторым вратарём команды?
На ближайшие матчи Лиги наций с Англией и Венгрией в заявку сборной Италии попал Иван Проведель. 28-летний вратарь «Лацио» с российскими корнями получил первый вызов в национальную команду. Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини взял Ивана третьим-четвёртым голкипером, а значит, его шансы сыграть в Лиге наций минимальны. Но для футболиста, который ещё зимой думал о сборной России и боролся за выживание в Серии А со «Специей», это уже большой успех.
В сезоне-2018/2019 Проведель дебютировал в Серии А за «Эмполи», перейдя туда летом 2017-го из «Кьево» за € 1,2 млн. С тех пор вратарь получал всё больше практики и в прошлом году провёл рекордное количество времени на поле в составе «Специи» (2762 минуты). Иван начал сезон запасным, но после 7-го тура стал стартовым вратарём команды, пропустившей к тому моменту 19 мячей, и сыграл во всех оставшихся матчах (31). Проведель пропустил 52 гола и провёл семь игр «на ноль». «Специя» не вылетела, а Иван перешёл в августе в «Лацио» за € 2 млн.
Этим летом итальянский клуб сменил всю вратарскую линию: ушли на правах свободных агентов два основных голкипера — Томаш Стракоша и Пепе Рейна, а также резервный — Марко Алия. На их место «Лацио» взял Ивана Проведеля, вернул из аренды Мариуса Адамониса и купил за € 10 млн Луиша Максимиану у «Гранады». Ожидалось, что именно португальский вратарь займёт место в старте «Лацио», но его дебют обернулся провалом. Максимиану получил прямую красную карточку в 1-м туре с «Болоньей» уже на шестой минуте, после этого Луиш все матчи проводит в запасе.
Проведель же играет неплохо, что позволяет «Лацио» идти на четвёртом месте после 7-го тура Серии А. Вратарь с российскими корнями пропустил пять голов и сделал «сухари» в матчах с «Торино», «Вероной» и «Кремонезе». В Лиге Европы Иван помог победить «Фейеноорд» и получил пятак от «Мидтьюлланна».
Вместе с Проведелем вызов в национальную команду получили Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Гульельмо Викарио («Эмполи») и Алекс Мерет («Наполи»). Если сравнивать всех четырёх вратарей по InStat, превосходство Ивана над конкурентами заключается в удачной игре на выходе — в этом компоненте он лучше Доннаруммы и Мерета. Кроме того, Проведель отлично играет ногами и имеет неплохой процент точных передач, о чём свидетельствуют его регулярные выходы к линии обороны. Но главный показатель — удары в створ. Здесь вратарь «Лацио» справляется лучше, чем Викарио, но проигрывает Доннарумме и Мерету, оборона у которых значительно лучше.
|Доннарума («ПСЖ»)
|Викарио («Эмполи»)
|Мерет («Наполи»)
|Проведель («Лацио»)
|InStat Index
|249
|230
|247
|241
|В ср. за матч
|Сыграно матчей
|10
|8
|9
|9
|Всего
|Минут на поле
|956
|818
|881
|874
|Всего
|«Сухие» матчи
|5
|2
|4
|3
|Всего
|Удары в створ
|4
|3,9
|3,9
|4,3
|В ср. за матч
|Отбитые удары
|3,4
|2,8
|3,2
|3
|В ср. за матч
|Отбитые удары, %
|85%
|71%
|83%
|69%
|В ср. за матч
|Точные передачи, %
|92%
|89%
|93%
|87%
|В ср. за матч
Сейчас у Проведеля самый важный этап в карьере. Попадание в сборную Италии перед ЧМ-2022 может сыграть ему на руку, но итальянцев там не будет, поэтому Иван должен забронировать место второго номера перед Евро-2024.
Зимой Иван дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором рассказал о своей жизни в Италии, возможном вызове в сборную России и многом другом. Вот выдержка.
— Ты вызывался в молодёжную сборную Италии. Мечтаешь о вызове в основную команду?
— Наверное, это моя главная футбольная мечта, как и каждого футболиста с итальянским паспортом. Попасть в сборную Италии очень сложно. Ради этого я должен много и усердно работать. Сейчас Доннарумма — наш железный первый номер, он один из лучших вратарей мира. Джанлуиджи молод, но играет как самый опытный и повидавший жизнь вратарь, потому что уже сам через многое прошёл.
— Получается, ты не заигран за сборную Италии. С тобой связывался кто-нибудь из сборной России?
— Нет. Я даже никогда и не думал об этом! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов — это честь.
— Но сейчас у тебя нет российского паспорта?
— Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить. У меня только итальянский паспорт, потому что нет особо времени возиться со всеми документами. Но если это потребуется — почему нет?
Павел Прохоров