Перед матчем с Киргизией от сборной России отцепили одного игрока

Встреча между сборными России и Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке. Ломаев стал единственным игроком в составе делегации, принимавшей участие в сборах команды, не полетевшим на контрольный матч.

«Тренерский штаб сборной решил, что нет смысла брать на одну товарищескую игру сразу четырех вратарей, поэтому было решено оставить в России Ломаева. Очень доволен его работой и отношением к делу. Мы его вызвали, чтобы познакомиться поближе в тренировочном процессе, немало времени провели в теоретическом зале за просмотром его игр. Надеюсь, что Иван будет и дальше прогрессировать», — сказал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.