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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
14:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Перед матчем с Киргизией от сборной России отцепили одного игрока

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев не отправится со сборной России в Бишкек на товарищеский матч с командой Киргизии, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Товарищеские матчи 2022
24.09.2022, 17:00

Киргизия-Россия-

Встреча между сборными России и Киргизии состоится 24 сентября в Бишкеке. Ломаев стал единственным игроком в составе делегации, принимавшей участие в сборах команды, не полетевшим на контрольный матч.

«Тренерский штаб сборной решил, что нет смысла брать на одну товарищескую игру сразу четырех вратарей, поэтому было решено оставить в России Ломаева. Очень доволен его работой и отношением к делу. Мы его вызвали, чтобы познакомиться поближе в тренировочном процессе, немало времени провели в теоретическом зале за просмотром его игр. Надеюсь, что Иван будет и дальше прогрессировать», — сказал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

В Бишкек отправились голкиперы Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит») и Матвей Сафонов («Краснодар»).

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