Сборная России по футболу прилетела в Бишкек на товарищеский матч с командой Киргизии

Источник: официальный телеграм-канал сборной России

БИШКЕК, 22 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу прибыла в Бишкек на товарищеский матч с командой Киргизии и разместилась в одном из отелей города. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч между сборными Киргизии и России состоится 24 сентября на стадионе им. Долона Омурзакова. Начало игры — 17:00 мск.

Сборная России готовилась к игре в Новогорске с 19 сентября. На сбор были вызваны 28 футболистов — 24 полевых игрока и четыре вратаря. По решению тренерского штаба в Бишкек не полетел вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев. Из-за травм расположение национальной команды покинули полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян и полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев, вызванный на сентябрьский сбор, из-за травмы не смог присоединиться к команде.

Предстоящая игра против сборной Киргизии станет для российской команды первой с ноября 2021 года. Тогда россияне на выезде проиграли сборной Хорватии (0:1) в заключительном матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Этот результат не позволил национальной команде попасть на турнир в Катаре напрямую.