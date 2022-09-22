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21:05 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу прилетела в Бишкек на товарищеский матч с командой Киргизии

Игра состоится 24 сентября.

Россия
КиргизияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: официальный телеграм-канал сборной России

БИШКЕК, 22 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу прибыла в Бишкек на товарищеский матч с командой Киргизии и разместилась в одном из отелей города. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч между сборными Киргизии и России состоится 24 сентября на стадионе им. Долона Омурзакова. Начало игры — 17:00 мск.

Сборная России готовилась к игре в Новогорске с 19 сентября. На сбор были вызваны 28 футболистов — 24 полевых игрока и четыре вратаря. По решению тренерского штаба в Бишкек не полетел вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев. Из-за травм расположение национальной команды покинули полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян и полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев, вызванный на сентябрьский сбор, из-за травмы не смог присоединиться к команде.

Предстоящая игра против сборной Киргизии станет для российской команды первой с ноября 2021 года. Тогда россияне на выезде проиграли сборной Хорватии (0:1) в заключительном матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Этот результат не позволил национальной команде попасть на турнир в Катаре напрямую.

В марте сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право попасть на мировое первенство. По решению Международной федерации футбола (ФИФА) российские сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до уведомления. Вместо участия в стыковых матчах национальная команда в марте провела спарринг с молодежной сборной России, в котором одержала победу со счетом 1:0.

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