Карпин строит сборную России на будущее. Какой мы увидим команду в матче с Киргизией
Предвкушаем первый матч национальной команды за 10 месяцев.
Предвкушаем первый матч национальной команды за 10 месяцев.
Совсем скоро сборная России проведет свой первый матч за много месяцев. В текущей ситуации очень тяжело найти спарринг-партнера, потому даже возможность сыграть с Киргизией (24 сентября) нужно воспринимать исключительно позитивно. Судьба нашей национальной команды в ближайшие годы туманна, но это не значит, что про нее стоит забыть. Болельщикам, игрокам, всему нашему футболу нужна сборная России. И совсем скоро Валерий Карпин продемонстрирует нам очертания обновленной команды на будущее.
Для начала давайте освежим в памяти последние матчи нашей сборной. Это важно, ведь в последний раз мы ее видели примерно год назад. Понятное дело, что нынешний состав разительно отличается от того, что боролся за выход на ЧМ-2022, но принципы игры Карпина за это время несильно изменились.
Первое, что сделал Карпин, заменив Станислава Черчесова на тренерском мостике, — определился с основной схемой. Старый штаб чаще всего адаптировал состав под конкретного соперника — менялись расстановка, роли футболистов, персональные ориентировки. Карпин же выбрал модель 4−3−3, от которой не отошел ни в одном из семи официальных матчей у руля национальной команды.
При Черчесове ставка делалась на плотный центр поля, навесы и длинные передачи на Артема Дзюбу при выходе со своей половины поля. Команду тогда порой критиковали за примитивность, но на то были свои причины. Во-первых, глупо не использовать сильные качества своих лидеров, в частности умение Дзюбы вести единоборства, цепляться за верховые мячи и находить пространства для ударов и скидок в штрафной. Во-вторых, сборные вообще редко демонстрируют тактические изыски — все-таки времени на работу с составом у тренеров тут гораздо меньше, чем на клубном уровне.
Не будем долго копаться в истории взаимоотношений Карпина и Дзюбы, просто примем как факт, что при новом тренере нападающего в сборной больше не было. А значит, у коуча появился карт-бланш на внедрение своего стиля.
Атакующая расстановка 4−3−3 предполагает контроль мяча и чаще всего мобильную тройку нападающих. С одной стороны, Карпин действительно делал ставку на подвижного разыгрывающего форварда Федора Смолова и креативные фланги с Зелимханом Бакаевым, Алексеем Миранчуком или Арсеном Захаряном. С другой стороны, в матчах с сильными соперниками команда не могла похвастать умением контролировать мяч: по 32% в обеих встречах с Хорватией, 46% со Словенией, кошмарные 26% дома со Словакией. Вероятно, связано это было с подбором игроков в центре поля: опорник Дмитрий Баринов — далеко не самый сильный разыгрывающий; Александр Головин, Далер Кузяев и Даниил Фомин — не про контроль, а скорее про движение и вертикальные подключения.
Ключевым аспектом в игре сборной Карпина стал прессинг. Команда очень активно работала без мяча и старалась поддавливать защиту соперника даже в заключительных стадиях матчей. Не просто так тренер прямо говорил, что при построении структуры прессинга он ориентируется на «Ливерпуль». Благодаря подвижным футболистам как в атаке, так и обороне сборная выдавала высокий объем работы без мяча, и порой это здорово работало. Правда, мастера типа Марсело Брозовича и Луки Модрича разбивали этот прессинг без особого труда.
В этом сезоне в «Ростове» Карпин тасует привычные 4−3−3 с 4−1−4−1. Но, учитывая, что сборная России может провести всего один спарринг в ближайшее время (игра с Боснией и Герцеговиной до сих пор под вопросом), вряд ли стоит ожидать, что тренер отойдет от привычной расстановки.
Еще с весны ходят активные разговоры о том, что сборная России может сменить УЕФА на Азиатскую конфедерацию, чтобы проводить официальные матчи. Но, по словам Карпина, произойти это может разве что через два-три года. Отсюда логичный вывод: в период безвременья стоит сосредоточиться на строительстве команды на будущее.
Сам Карпин после объявления списка сборников заявил, что специально не вызвал ни одного полевого игрока старше 30 лет, так как хорошо знаком с их возможностями, а молодым дебютантам будет полезно посмотреть, что такое национальная команда. Плюс из-за проблем с логистикой в сборной нет легионеров Головина, Миранчука и Магомеда Оздоева. Самое время давать шанс свежей крови.
Потому не стоит удивляться, если кто-то из вас вдруг увидит на поле неизвестного футболиста. Для Сильянова, Бородина, Кругового, Макарчука, Ежова и Коваленко это шанс показать себя. Да и главная задача этого сбора — продемонстрировать, что команда жива, что нужно продолжать прогрессировать и рвать жилы ради попадания в нее. И надеяться, что не за горами будет возможность проявить себя в официальной игре.
Вратари. После ухода из сборной Игоря Акинфеева в течение нескольких лет у сборной не было стабильного первого номера — Андрей Лунев, Антон Шунин и Гильерме обладают большим опытом, но никто из них не убедил, что готов стать новой глыбой в воротах национальной команды. Сейчас все немного по-другому. У нас есть объективно лучший вратарь в обойме — Матвей Сафонов, очень мощно начавший этот сезон. Есть ветераны Шунин и Михаил Кержаков, один из которых наверняка получит шанс выйти на поле во втором тайме. Вызванный ранее Иван Ломаев на матч в итоге не полетел. 18-летнего Даниила Худякова из «Локомотива» Карпин решил пока не вызывать, хотя очевидно, что у того есть перспективы вырасти в сильного вратаря.
Центр обороны. По ходу отбора на ЧМ Карпин почти никогда не отказывался от сочетания Джикия — Дивеев. По крайне мере именно эта связка выходила в матчах с сильными соперниками. Оба находятся в расцвете сил и наверняка в перспективе нескольких лет так и останутся фундаментом нашей обороны. Дивеев вынужден пропустить этот сбор из-за травмы, потому наверняка в основе с Георгием Джикией выйдет ближайший дублер Максим Осипенко, с возможностями которого Карпин хорошо знаком по совместной работе в «Ростове». 23-летние Магкеев из «Локо» и Бородин из «Краснодара» взяты скорее для обоймы.
Края обороны. Основным выбором Карпина на позицию правого защитника был Вячеслав Караваев — моторный футболист с большим объемом работы и качественной подачей. Левый фланг закрывал завершивший карьеру в сборной Федор Кудряшов, но, к счастью, ему выросла качественная смена — спартаковец Даниил Хлусевич здорово показывает себя в этом сезоне. Причем может выйти как слева, так и справа. Их сменщиками будут левые защитники Даниил Круговой из «Зенита» и Артем Макарчук из «Сочи». Плюс есть Александр Сильянов из «Ростова», способный закрыть оба фланга.
Центр полузащиты. Тут возможны эксперименты, учитывая отсутствие Головина, которого Карпин преимущественно использовал в центре поля. За последний год у тренера в «Ростове» здорово прибавил Данил Глебов — вероятно, именно он будет конкурировать с Бариновым за место в старте. Дмитрий хорош в игре без мяча, но вот единственным опорником чувствует себя не очень уверенно, ему требуется подстраховка. А вот Глебов хорошо знаком с требованиями Карпина и умеет здорово подключаться к атакам. Так что на этой позиции в перспективе возможны перемены.
Вероятнее всего, в основе на Киргизию выйдут проверенные бойцы Кузяев и Фомин. Возможно, получит шанс показать себя и круто начавший сезон Даниил Уткин. На старте этого чемпионата у него особая синергия с Николаем Комличенко, так что Карпин вполне может дать шанс поиграть вместе этой связке и на уровне сборной. А вот у 19-летнего проспекта «Крыльев» Александра Коваленко шансы выйти на поле куда меньше.
Края атаки. Выйти в основе на левом фланге атаки определенно заслуживает Андрей Мостовой. Из-за травмы Клаудиньо он получил шанс в основе «Зенита» и здорово им воспользовался — три гола и результативная передача в последних пяти турах РПЛ. Справа все не так однозначно — Захарян выбыл из-за травмы, а теперь стопроцентных кандидатов на эту позицию вообще нет. Возможна как ставка на опытного, но сидящего на скамейке Бакаева, так и неожиданный выход в основе дебютантов Ежова или Глушенкова из «Крыльев Советов».
Есть и альтернативные варианты. Например, Карпин, как и Черчесов, любил Алексея Ионова за мобильность и работоспособность. В таком случае возможно и неожиданное появление многопрофильного Кузяева слева. Но пока это лишь догадки.
Центральный нападающий. А вот здесь предсказать что-то сложнее всего. В обойме у Карпина на эту позицию есть Федор Чалов, Комличенко и Александр Соболев — каждый из них имеет шанс выйти в основе. За Чалова (5 голов в 10 матчах) говорит его схожесть со Смоловым — здорово отыгрывается с партнерами, активно работает без мяча. В пользу Комличенко (5 голов в 10 матчах) — четкое знание требований Карпина и самый сильный отрезок за карьеру в РПЛ. Спартаковец Соболев (4 гола в 10 матчах) сочетает в себе пробивную мощь и большой объем работы, что даст команде разнообразность в атаке. С ним можно играть как длинными передачами верхом, так и пасами на ход при контратаках. Кого из них предпочтет Карпин — загадка.
Наша сборная сильно изменилась за последние годы. Появилось множество новых футболистов, сменилась модель игры, по-новому расставлены приоритеты. Несмотря на неофициальный статус ближайших матчей, они очень важны для нашего футбола. Как минимум с точки зрения психологии и возможности посмотреть на новые лица, которые могут определять лицо сборной в ближайшие годы. В матче с Киргизией у нас будет возможность заглянуть в будущее национальной команды.
Автор: Марк Бессонов