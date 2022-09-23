Карпин строит сборную России на будущее. Какой мы увидим команду в матче с Киргизией

Совсем скоро сборная России проведет свой первый матч за много месяцев. В текущей ситуации очень тяжело найти спарринг-партнера, потому даже возможность сыграть с Киргизией (24 сентября) нужно воспринимать исключительно позитивно. Судьба нашей национальной команды в ближайшие годы туманна, но это не значит, что про нее стоит забыть. Болельщикам, игрокам, всему нашему футболу нужна сборная России. И совсем скоро Валерий Карпин продемонстрирует нам очертания обновленной команды на будущее.

Какая она, сборная Карпина

Для начала давайте освежим в памяти последние матчи нашей сборной. Это важно, ведь в последний раз мы ее видели примерно год назад. Понятное дело, что нынешний состав разительно отличается от того, что боролся за выход на ЧМ-2022, но принципы игры Карпина за это время несильно изменились.

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Первое, что сделал Карпин, заменив Станислава Черчесова на тренерском мостике, — определился с основной схемой. Старый штаб чаще всего адаптировал состав под конкретного соперника — менялись расстановка, роли футболистов, персональные ориентировки. Карпин же выбрал модель 4−3−3, от которой не отошел ни в одном из семи официальных матчей у руля национальной команды.

При Черчесове ставка делалась на плотный центр поля, навесы и длинные передачи на Артема Дзюбу при выходе со своей половины поля. Команду тогда порой критиковали за примитивность, но на то были свои причины. Во-первых, глупо не использовать сильные качества своих лидеров, в частности умение Дзюбы вести единоборства, цепляться за верховые мячи и находить пространства для ударов и скидок в штрафной. Во-вторых, сборные вообще редко демонстрируют тактические изыски — все-таки времени на работу с составом у тренеров тут гораздо меньше, чем на клубном уровне.

Не будем долго копаться в истории взаимоотношений Карпина и Дзюбы, просто примем как факт, что при новом тренере нападающего в сборной больше не было. А значит, у коуча появился карт-бланш на внедрение своего стиля.

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Атакующая расстановка 4−3−3 предполагает контроль мяча и чаще всего мобильную тройку нападающих. С одной стороны, Карпин действительно делал ставку на подвижного разыгрывающего форварда Федора Смолова и креативные фланги с Зелимханом Бакаевым, Алексеем Миранчуком или Арсеном Захаряном. С другой стороны, в матчах с сильными соперниками команда не могла похвастать умением контролировать мяч: по 32% в обеих встречах с Хорватией, 46% со Словенией, кошмарные 26% дома со Словакией. Вероятно, связано это было с подбором игроков в центре поля: опорник Дмитрий Баринов — далеко не самый сильный разыгрывающий; Александр Головин, Далер Кузяев и Даниил Фомин — не про контроль, а скорее про движение и вертикальные подключения.

Ключевым аспектом в игре сборной Карпина стал прессинг. Команда очень активно работала без мяча и старалась поддавливать защиту соперника даже в заключительных стадиях матчей. Не просто так тренер прямо говорил, что при построении структуры прессинга он ориентируется на «Ливерпуль». Благодаря подвижным футболистам как в атаке, так и обороне сборная выдавала высокий объем работы без мяча, и порой это здорово работало. Правда, мастера типа Марсело Брозовича и Луки Модрича разбивали этот прессинг без особого труда.

В этом сезоне в «Ростове» Карпин тасует привычные 4−3−3 с 4−1−4−1. Но, учитывая, что сборная России может провести всего один спарринг в ближайшее время (игра с Боснией и Герцеговиной до сих пор под вопросом), вряд ли стоит ожидать, что тренер отойдет от привычной расстановки.

Приоритеты новой сборной

Еще с весны ходят активные разговоры о том, что сборная России может сменить УЕФА на Азиатскую конфедерацию, чтобы проводить официальные матчи. Но, по словам Карпина, произойти это может разве что через два-три года. Отсюда логичный вывод: в период безвременья стоит сосредоточиться на строительстве команды на будущее.

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Сам Карпин после объявления списка сборников заявил, что специально не вызвал ни одного полевого игрока старше 30 лет, так как хорошо знаком с их возможностями, а молодым дебютантам будет полезно посмотреть, что такое национальная команда. Плюс из-за проблем с логистикой в сборной нет легионеров Головина, Миранчука и Магомеда Оздоева. Самое время давать шанс свежей крови.

Потому не стоит удивляться, если кто-то из вас вдруг увидит на поле неизвестного футболиста. Для Сильянова, Бородина, Кругового, Макарчука, Ежова и Коваленко это шанс показать себя. Да и главная задача этого сбора — продемонстрировать, что команда жива, что нужно продолжать прогрессировать и рвать жилы ради попадания в нее. И надеяться, что не за горами будет возможность проявить себя в официальной игре.

Анализ состава: кого ждать на поле

Вратари. После ухода из сборной Игоря Акинфеева в течение нескольких лет у сборной не было стабильного первого номера — Андрей Лунев, Антон Шунин и Гильерме обладают большим опытом, но никто из них не убедил, что готов стать новой глыбой в воротах национальной команды. Сейчас все немного по-другому. У нас есть объективно лучший вратарь в обойме — Матвей Сафонов, очень мощно начавший этот сезон. Есть ветераны Шунин и Михаил Кержаков, один из которых наверняка получит шанс выйти на поле во втором тайме. Вызванный ранее Иван Ломаев на матч в итоге не полетел. 18-летнего Даниила Худякова из «Локомотива» Карпин решил пока не вызывать, хотя очевидно, что у того есть перспективы вырасти в сильного вратаря.

Центр обороны. По ходу отбора на ЧМ Карпин почти никогда не отказывался от сочетания Джикия — Дивеев. По крайне мере именно эта связка выходила в матчах с сильными соперниками. Оба находятся в расцвете сил и наверняка в перспективе нескольких лет так и останутся фундаментом нашей обороны. Дивеев вынужден пропустить этот сбор из-за травмы, потому наверняка в основе с Георгием Джикией выйдет ближайший дублер Максим Осипенко, с возможностями которого Карпин хорошо знаком по совместной работе в «Ростове». 23-летние Магкеев из «Локо» и Бородин из «Краснодара» взяты скорее для обоймы.

Края обороны. Основным выбором Карпина на позицию правого защитника был Вячеслав Караваев — моторный футболист с большим объемом работы и качественной подачей. Левый фланг закрывал завершивший карьеру в сборной Федор Кудряшов, но, к счастью, ему выросла качественная смена — спартаковец Даниил Хлусевич здорово показывает себя в этом сезоне. Причем может выйти как слева, так и справа. Их сменщиками будут левые защитники Даниил Круговой из «Зенита» и Артем Макарчук из «Сочи». Плюс есть Александр Сильянов из «Ростова», способный закрыть оба фланга.

Центр полузащиты. Тут возможны эксперименты, учитывая отсутствие Головина, которого Карпин преимущественно использовал в центре поля. За последний год у тренера в «Ростове» здорово прибавил Данил Глебов — вероятно, именно он будет конкурировать с Бариновым за место в старте. Дмитрий хорош в игре без мяча, но вот единственным опорником чувствует себя не очень уверенно, ему требуется подстраховка. А вот Глебов хорошо знаком с требованиями Карпина и умеет здорово подключаться к атакам. Так что на этой позиции в перспективе возможны перемены.

Вероятнее всего, в основе на Киргизию выйдут проверенные бойцы Кузяев и Фомин. Возможно, получит шанс показать себя и круто начавший сезон Даниил Уткин. На старте этого чемпионата у него особая синергия с Николаем Комличенко, так что Карпин вполне может дать шанс поиграть вместе этой связке и на уровне сборной. А вот у 19-летнего проспекта «Крыльев» Александра Коваленко шансы выйти на поле куда меньше.

Края атаки. Выйти в основе на левом фланге атаки определенно заслуживает Андрей Мостовой. Из-за травмы Клаудиньо он получил шанс в основе «Зенита» и здорово им воспользовался — три гола и результативная передача в последних пяти турах РПЛ. Справа все не так однозначно — Захарян выбыл из-за травмы, а теперь стопроцентных кандидатов на эту позицию вообще нет. Возможна как ставка на опытного, но сидящего на скамейке Бакаева, так и неожиданный выход в основе дебютантов Ежова или Глушенкова из «Крыльев Советов».

Есть и альтернативные варианты. Например, Карпин, как и Черчесов, любил Алексея Ионова за мобильность и работоспособность. В таком случае возможно и неожиданное появление многопрофильного Кузяева слева. Но пока это лишь догадки.

Центральный нападающий. А вот здесь предсказать что-то сложнее всего. В обойме у Карпина на эту позицию есть Федор Чалов, Комличенко и Александр Соболев — каждый из них имеет шанс выйти в основе. За Чалова (5 голов в 10 матчах) говорит его схожесть со Смоловым — здорово отыгрывается с партнерами, активно работает без мяча. В пользу Комличенко (5 голов в 10 матчах) — четкое знание требований Карпина и самый сильный отрезок за карьеру в РПЛ. Спартаковец Соболев (4 гола в 10 матчах) сочетает в себе пробивную мощь и большой объем работы, что даст команде разнообразность в атаке. С ним можно играть как длинными передачами верхом, так и пасами на ход при контратаках. Кого из них предпочтет Карпин — загадка.

Вывод

Наша сборная сильно изменилась за последние годы. Появилось множество новых футболистов, сменилась модель игры, по-новому расставлены приоритеты. Несмотря на неофициальный статус ближайших матчей, они очень важны для нашего футбола. Как минимум с точки зрения психологии и возможности посмотреть на новые лица, которые могут определять лицо сборной в ближайшие годы. В матче с Киргизией у нас будет возможность заглянуть в будущее национальной команды.