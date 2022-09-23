Футболистки сборной Испании отказались от вызова в команду в знак протеста

В заявлении RFEF говорится, что в организацию поступило 15 писем с одинаковыми формулировками, в которых заявляется, что нынешняя ситуация в команде влияет на эмоциональное состояние и здоровье спортсменок. Пока это не изменится, они уходят из сборной Испании.

«RFEF не позволит игрокам ставить под сомнение выбор тренера национальной сборной и его штаба, поскольку принятие таких решений не входит в их компетенцию. Федерация не собирается допускать какого-либо давления со стороны каких-либо игроков при принятии мер. Такого рода маневры далеки от образцовости, а также противоречат ценностям футбола и спорта и вредны», — говорится в заявлении.

«Согласно действующему испанскому законодательству, неявка на вызов в сборную квалифицируется как очень серьезное нарушение и может повлечь за собой наказание в виде дисквалификации на срок от двух до пяти лет. RFEF хочет дать понять, что не будет доводить ситуацию до такой крайности или оказывать давление на спортсменок. Напрямую организация не будет вызывать футболисток, которые не хотят надевать футболку сборной Испании. Федерация будет рассчитывать только на преданных спортсменов, даже если ей придется играть с молодежью», — отмечается в тексте.

Добавляется, что футболистки, написавшие письма, могут вернуться в состав сборной в том случае, если признают свою ошибку и попросят прощения.