Боснийский тренер назвал матч со сборной России концом футбола в его стране

«Если Босния и Герцеговина сыграет с Россией, это будет конец сборной и федерации. Футболистам будет очень трудно вернуться в свои клубы, потому что там осудят это действие. Не думаю, что матч состоится, но позор уже свершился», — заявил тренер. Он добавил, что из-за решения провести игру с россиянами Босния и Герцеговина потеряла доверие Международной федерации футбола (ФИФА).