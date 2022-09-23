Сотрудники РФС получили повестки из военкомата
Как стало известно «СЭ», нескольким сотрудникам РФС пришли повестки из военкомата. Речь не идет о тренерском штабе сборной России.
Товарищеские матчи: календарь
Как стало известно «СЭ», нескольким сотрудникам РФС пришли повестки из военкомата. Речь не идет о тренерском штабе сборной России.
Ранее в среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Сборная России проведет товарищеский матч против Киргизии 24 сентября в Бишкеке. Начало игры — 17.00 по московскому времени.
21 сентября молодежная сборная России разгромила Белоруссию (6:1) в товарищеском матче.