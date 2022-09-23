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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
17:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сотрудники РФС получили повестки из военкомата

Как стало известно «СЭ», нескольким сотрудникам РФС пришли повестки из военкомата. Речь не идет о тренерском штабе сборной России.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее в среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

Сборная России проведет товарищеский матч против Киргизии 24 сентября в Бишкеке. Начало игры — 17.00 по московскому времени.

21 сентября молодежная сборная России разгромила Белоруссию (6:1) в товарищеском матче.

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