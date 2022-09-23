Текущие события
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Грузия
Северная Македония
10
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Эстония
Мальта
10
Футбол. Сборные
21:30
Бразилия
Гана
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Англия
Футбол. Лига наций
21:45
Германия
Венгрия
Футбол. Лига наций
21:45
Босния и Герцеговина
Черногория
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Румыния
Футбол. Лига наций
21:45
Болгария
Гибралтар
Футбол. Сборные
24.09
Аргентина
Гондурас
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
21.09
Белоруссия U21
Россия U21
16
13.06
Албания
Эстония
00
12.06
Эквадор
Кабо-Верде
10
11.06
Уругвай
Панама
50
10.06
Южная Корея
Парагвай
22
9.06
Сан-Марино
Исландия
01
9.06
Саудовская Аравия
Венесуэла
01
6.06
Южная Корея
Чили
20
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
19:20 (мск), источник: Life.ru

Назван капитан сборной России по футболу в матче с командой Киргизии

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче против Киргизии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россия
КиргизияТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Life.ru

Для Фомина предстоящий матч станет девятым в составе сборной России. Ранее 25-летний спортсмен никогда не выводил национальную команду на поле с капитанской повязкой.

Матч сборных России и Киргизии по футболу будет судить арбитр из Казахстана.

Ранее Лайф сообщал, что ближайшую товарищескую встречу сборная России проведёт 24 сентября на выезде против команды Киргизии. Игра начнётся в 17:00 по московскому времени. С 19 по 22 сентября игроки тренировались на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетели в Бишкек.

В ноябре сборная России планирует провести ещё две встречи — дома с Боснией и Герцеговиной и на выезде против команды Ирана. Добавим, что матч с Киргизией станет для команды Валерия Карпина первым в этом году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро
Откроет ли Китай второй фронт против США и как это отразится на СВО
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь