Назван капитан сборной России по футболу в матче с командой Киргизии

Для Фомина предстоящий матч станет девятым в составе сборной России. Ранее 25-летний спортсмен никогда не выводил национальную команду на поле с капитанской повязкой.

Матч сборных России и Киргизии по футболу будет судить арбитр из Казахстана.

Ранее Лайф сообщал, что ближайшую товарищескую встречу сборная России проведёт 24 сентября на выезде против команды Киргизии. Игра начнётся в 17:00 по московскому времени. С 19 по 22 сентября игроки тренировались на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетели в Бишкек.