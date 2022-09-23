Карпин: Зобнин попросил не вызывать в сборную России. Если не хочет — не надо
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал полузащитника «Спартака» Романа Зобнина на сентябрьский сбор национальной команды.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал полузащитника «Спартака» Романа Зобнина на сентябрьский сбор национальной команды.
«Зобнин позвонил, попросил не вызывать из-за проблем со здоровьем. Абсолютно спокойно это воспринял. Уговаривать играть не имеет смысла. Если кто-то не хочет, не надо. На будущие вызовы Зобнина это не повлияет. Я ему так и сказал», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Перед этим матчем сборная России провела сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Ещё несколько товарищеских игр национальной команды запланированы на ноябрь.