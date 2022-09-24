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00:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«На границе задавали вопросы. Некоторые напряглись». Пресс-конференция Карпина перед игрой с Киргизией

Главный тренер сборной сохраняет оптимизм.

Россия
КиргизияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед товарищеским матчем с командой Киргизии рассказал, как делегация РФС покидала Россию на фоне частичной мобилизации в стране, поделился планами на игру и заверил, что психологическое состояние футболистов в полном порядке.

Во время загрузки произошла ошибка.

У ребят нормальное хорошее настроение.

— Что успели узнать о сопернике?

— У меня уже пять раз спрашивали про это. Повторю еще раз… Изучать соперника углубленно не собирались и не хотим. Понятно, что основные нюансы мы поняли. Играют они 4−4−2 или 5−4−1, перестраиваясь. Мне бы хотелось что-то попробовать, поэкспериментировать, рискнуть. Раньше была борьба за каждое очко, каждый гол. Было не до риска. А вот завтра вы увидите то, что мы тренировали уже от себя. Вне зависимости от того, как будет играть соперник. Мы отсмотрели со штабом многое, а игрокам объяснили самое главное.

— Какое психологическое состояние у ребят? Новости тревожные. В отеле игроки ходили без улыбок, все в себе…

— По мне как раз все наоборот. Нормальное хорошее настроение. Все улыбаются, все работают с желанием. Ведут себя на теории и в свободное время раскованно. Обычно на теории, наоборот, все были предельно собранны, а сейчас зайдешь — шум-гам. Ну, может, это со мной они себя так ведут.

— Роман Зобнин позвонил и попросил не вызывать его. Есть ли еще такие игроки?

— Рома действительно попросил его не вызывать и дать ему возможность подлечиться. Мы отнеслись к этому с пониманием. Если кто-то не может и не хочет, мы уговаривать играть за национальную команду не будем. На будущий вызов это никак не повлияет.

— Накануне у журналистов были проблемы с вылетом из России. Двое коллег даже опоздали на рейс. Как обстояли дела у делегации сборной? Может, просили показать военный билет…

— Военный билет показать не просили. У нас все прошло нормально, все вовремя. Так понимаю, на границе всем задают вопросы: служили ли в армии, куда летите, давно ли брали билет… Кто-то напрягся даже. Такие дела.

— Вы собирались вызвать еще Руслана Литвинова, но не вызвали. Почему?

— Из-за травмы. В списках он был, да.

— Расскажите о матче против Киргизского футбольного союза (6:1). Вы забили два гола, довольны игрой?

— Вообще, я забил три, но один гол не засчитали так как судейство было домашнее. Я недоволен.

Россия могла бы играть на ЧМ

Визави Карпина Александр Крестинин рассказал об особенностях подготовки к игре с соперником, который не играл почти год, а также посочувствовал изоляции российского футбола.

— Сложно ли вызывать игроков, живя за границей?

— В этом вопросе ничего же не поменялось. Все игры мы отсматриваем на видео, а представители штаба находятся тут в Киргизии. От того, что я живу в Краснодаре, не стало ни лучше, ни хуже.

— Были ли особенности подготовки к первой в истории игре против сборной России?

— Особенности были, да: Россия не играла официальных матчей около года. По ним просто не было информации. Сложно было готовиться.

— Сколько будет замен в матче?

— Замены неограниченны. Игра не идет в рейтинг ФИФА, потому формат встречи будет немного необычный.

— Карпин оценил важность результата на 9 из 10, а важность качества игры — на 10 из 10. Как у вас?

— С первых дней моей работы есть принцип: результат через качество футбола. Потому что если результат получается кое-как — это несистемно. Должна быть системная подготовка. Мы уже восемь лет так работаем.

— Каково ваше мнение об уровне игроков команды? Есть ли те, кто мог бы играть в РПЛ?

— Да могли бы некоторые. Наверное, не в клубах — потенциальных участниках еврокубков. Но в целом могли бы. Имена называть не буду.

— Вам по-футбольному жалко сборную России из-за международной изоляции?

— И по-футбольному, и по-человечески жалко.

— Как считаете, команда России могла бы участвовать в чемпионате мира в Катаре?

— На сто процентов. Разве у России игроки плохие? Разве уровень потеряли? Разве на Евро-2020 плохо играли? Нет. Вполне могли бы сыграть и в Катаре.

Максим Алланазаров, Артем Калинин

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