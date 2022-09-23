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23 сентября, источник: Sports.Ru

РФС построит базу для сборных России в районе Москвы Хорошево-Мневники. Будет 3 поля с гибридным натуральным газоном, подогревом, автоматическим поливом

РФС построит новый Национальный футбольный центр в Москве.

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Источник: Sports.Ru

Принято решение о выделении Российскому футбольному союзу участка под Национальный футбольный центр. Планируется, что новая база национальных и молодежных сборных будет создана в московском районе Хорошево-Мневники и закроет все потребности главных команд страны в инфраструктуре.

Решение о предоставлении РФС участка площадью в 6 га в Северо-Западном административном округе было принято градостроительно-земельной комиссией столицы, возглавляемой мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 22 сентября.

«Большинство мировых ведущих спортивных федераций располагают собственными национальными футбольными центрами. Наконец, такой появится и у Российского футбольного союза. Это позволит не только централизировать подготовку всех сборных, но и сэкономить значительные средства, которые прежде расходовались на аренду инфраструктуры для проведения учебно-тренировочных сборов и других мероприятий», — сказал исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

Планируется, что главный футбольный центр страны включит в себя 3 полноразмерных поля с гибридным натуральным газоном, подогревом, автоматическим поливом и другими технологиями. Одно из полей будет оборудовано трибунами на 500 зрителей.

Там же предполагается построить здание, необходимое для временного размещения спортсменов, со всеми необходимыми условиями для их работы и тренировок. В нем будут располагаться и помещения, в которых будут располагаться структурные подразделения Российского футбольного союза, ответственные за работу со сборными. Это тренерские штабы, селекционеры, аналитики, Академия и другие департаменты и службы. Точные параметры застройки будут утверждены после разработки и одобрения проекта планировки территории.

Работа в центре будет вестись круглогодично. В то время, пока он не будет задействован в интересах национальных сборных, в центре будут работать инструкторы и слушатели Академии РФС, арбитры, проводиться селекционные сборы и другие мероприятия.

Строительство Национального центра в Мневниках — часть комплексной стратегии РФС по развитию собственной футбольной инфраструктуры. Ранее в рамках ее реализации Союз приобрел спортивную базу в Мацесте (Краснодарский край), которая начнет работу осенью 2022 года, и анонсировал начало работ по строительству базы на Федерального территории Сириус.

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