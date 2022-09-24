Сборная России по футболу в субботу проведет первый матч за 10 месяцев

БИШКЕК, 24 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России в субботу проведут товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча состоится в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова, начало игры — 17:00 мск.

Предстоящая игра станет для российской команды первой с ноября 2021 года. Тогда россияне на выезде проиграли сборной Хорватии (0:1) в заключительном матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Этот результат не позволил национальной команде попасть на турнир в Катаре напрямую.

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В марте сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право попасть на мировое первенство. По решению Международной федерации футбола (ФИФА) российские сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации. Вместо участия в стыковых матчах национальная команда в марте провела спарринг с молодежной сборной России, в котором одержала победу со счетом 1:0.

На сбор национальной команды были вызваны 28 футболистов — 24 полевых игрока и 4 вратаря. По решению тренерского штаба в Бишкек не полетел голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев. Из-за травм расположение национальной команды покинули полузащитники московского «Динамо» Арсен Захарян и «Краснодара» Никита Кривцов; защитник ЦСКА Игорь Дивеев, вызванный на сентябрьский сбор, из-за травмы не смог присоединиться к команде, вместо него был вызван защитник «Зенита» Данил Круговой. В предматчевой тренировке приняли участие все футболисты, прилетевшие в столицу Киргизии.

Накануне главный тренер сборной России Валерий Карпин в составе сборной Российского футбольного союза (РФС) принял участие в матче против команды Киргизского футбольного союза (КФС). Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу команды РФС, на счету Карпина два гола. В матче также приняли участие помощник Карпина Виктор Онопко и президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.

В субботу на матче будет работать судейская бригада из Казахстана во главе с Данияром Сахи. Боковыми арбитрами назначены его соотечественники Евгений Бельский и Самат Тергеусизов. Резервным судьей будет киргиз Дайырбек Абдылдаев. Эта встреча станет первой в истории сборных Киргизии и России.

Комментарии перед матчем

Главный тренер киргизской сборной Александр Крестинин на предматчевой пресс-конференции сообщил, что в игре команды смогут провести больше пяти замен. «Это первая игра в истории со сборной России, было непросто готовиться, — сказал Крестинин. — Замен будет больше, чем обычно, эта игра не идет в рейтинг. Мы не знаем, кто выйдет в первом тайме, кто — во втором. Команда отборочный цикл в короткий период прошла хорошо, в клубе тоже работают хорошо».

Также специалист высказался об отстранении сборной России. «По-футбольному и по-человечески мне жалко сборную России, — подчеркнул Крестинин. — Является ли она командой уровня чемпионата мира? 100%. Это хорошая команда, такие футболисты могут спокойно играть на этом уровне. На Евро играли, что, после этого разучились что ли?».

Карпин отметил, что матч с киргизами станет для команды под его руководством первой возможностью для экспериментов. «Углубленно изучать соперника не собирались, понятно, что основные моменты — как соперник играет: 4−1−4−1 или 5−4−1 — показали, сказали, что хотим от наших игроков, — отметил он. — Мы отталкиваемся от нас. При мне первый матч, когда можно поэкспериментировать, порисковать. До этого каждый матч был за очки, был важен каждый гол».

«Было не до риска, не до экспериментов. Хочется попробовать то, что мы тренировали, хочется завтра это увидеть вне зависимости от того, как соперник будет располагаться на поле. Тренерский штаб посмотрел много матчей, игрокам показали самое важное», — добавил Карпин.