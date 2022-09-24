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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
11:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Месси помог Аргентине разгромить Гондурас в товарищеском матче

Сборная Аргентины по футболу нанесла разгромное поражение команде Гондураса в товарищеском матче.

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Источник: AP 2022

Встреча, прошедшая в Майами, завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Лионель Месси (45-я, 69-я минуты), также отличился Лаутаро Мартинес (16).

В следующем товарищеском матче аргентинцы 27 сентября сыграют со сборной Ямайки.

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