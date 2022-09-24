Дубль Месси помог Аргентине разгромить Гондурас в товарищеском матче
Сборная Аргентины по футболу нанесла разгромное поражение команде Гондураса в товарищеском матче.
Аргентина
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Сборная Аргентины по футболу нанесла разгромное поражение команде Гондураса в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Майами, завершилась со счетом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Лионель Месси (45-я, 69-я минуты), также отличился Лаутаро Мартинес (16).
В следующем товарищеском матче аргентинцы 27 сентября сыграют со сборной Ямайки.