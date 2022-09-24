Молодежная сборная России по футболу победила команду Казахстана в товарищеском матче

ТАСС, 24 сентября. Футболисты молодежной сборной России (до 21 года) со счетом 2:1 обыграли команду Казахстана в товарищеском матче. Встреча прошла в субботу в Минске.

В составе российской команды оба гола забил Константин Тюкавин (34-я минута, 41-я с пенальти), который отличился во втором матче подряд. У казахстанцев гол на счету Нургани Бурибаева (86).

Молодежная сборная России провела второй международный матч с 16 ноября 2021 года. Тогда россияне со счетом 1:0 обыграли испанцев в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года. Команда набрала 15 очков в шести играх и занимала второе место в группе. 26 марта молодежная команда уступила национальной сборной со счетом 0:1 в тренировочном матче в рамках сборов. 21 сентября российские футболисты разгромили сборную Белоруссии со счетом 6:1, Тюкавин открыл счет в матче.