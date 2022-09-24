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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
17:18 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная России по футболу победила команду Казахстана в товарищеском матче

Россияне провели второй международный матч с 16 ноября 2021 года.

Россия U21
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Источник: РФС

ТАСС, 24 сентября. Футболисты молодежной сборной России (до 21 года) со счетом 2:1 обыграли команду Казахстана в товарищеском матче. Встреча прошла в субботу в Минске.

В составе российской команды оба гола забил Константин Тюкавин (34-я минута, 41-я с пенальти), который отличился во втором матче подряд. У казахстанцев гол на счету Нургани Бурибаева (86).

Молодежная сборная России провела второй международный матч с 16 ноября 2021 года. Тогда россияне со счетом 1:0 обыграли испанцев в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года. Команда набрала 15 очков в шести играх и занимала второе место в группе. 26 марта молодежная команда уступила национальной сборной со счетом 0:1 в тренировочном матче в рамках сборов. 21 сентября российские футболисты разгромили сборную Белоруссии со счетом 6:1, Тюкавин открыл счет в матче.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций до дополнительного уведомления.

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