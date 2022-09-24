В РФС рассказали, могут ли российские футболисты и судьи получить бронь от мобилизации

«Могут ли футболисты получить бронь и как сделать так, чтобы чемпионаты не пострадали? Могу дать только формальный ответ — РФС, безусловно, проводит определённую работу. Мы на связи с Министерством спорта и с Минобороны — сейчас вырабатываем принципы. Это касается не только футбола, но и других видов спорта, которые важны для государства, — в том числе в этот период. Порядок бронирования также устанавливается правительством. Понятно, что спорт — и футбол в частности — не является частью оборонно-промышленного комплекса и напрямую не упомянут в указе президента. Но очевидно, что подобный отвлекающий элемент, который объединяет общество — в особенности РПЛ, — важен. Важно и продолжение работы по подготовке молодых футболистов. Если эту работу приостановить, то мы теряем поколения.



Мы свою позицию подготовили: в понедельник направим в Минспорт. Понимаю, что у органов власти есть более важные вопросы, но мы надеемся, что на спорт государство обратит внимание: определённое количество спортсменов, судей, тренеров и других специалистов — им будет дана возможность продолжать соревнования, участие в национальных сборных, чтобы дальше длилась спортивная подготовка», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.