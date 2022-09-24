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17:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Митрофанов рассказал о матчах сборной России с Боснией и Ираном

Исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов рассказал о ситуации с матчами сборной России против Ирана и Боснии.

Россия
Иран
Босния и ГерцеговинаТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Какая ситуация с игрой против Боснии и Герцеговины?

— Чисто формально контракт не подписан, есть договоренность с коллегами. Мы понимаем, что они под давлением. Они говорят, что примут окончательное решение 10 октября. Мы исходим из того, что в ноябрьское окно мы должны провести два матча и некий сбор. Если это будет матч не с Боснией, будем придумывать компенсирующие мероприятия.

— Вы сказали, что контракт на матч с Киргизией был подписан только в среду. Когда планируете подписать контракт на игру с Боснией?

— Я бы его подписал в октябре. Если они 10-го примут решение, я бы подписал 11-го.

— Что по Ирану? Там какие-то беспорядки, судя по новостям. Вы планируете играть в Тегеране?

— Мы планируем играть в соответствии с расписанием сборной Ирана. Она вышла на чемпионат мира, ее календарь в приоритете. Мы обсуждаем с иранцами различные варианты. Понятно, что Тегеран — базовый, но есть иные варианты. Мы можем сыграть и в другом месте. На ЧМ, надеюсь, они играть будут, товарищеский матч им нужен в рамках подготовки, поэтому мы максимально с удовольствием примем в нем участие.

Товарищеские матчи сборной России против Боснии и Ирана запланированы на ноябрь. Ряд лидеров боснийской команды, в том числе полузащитник Миралем Пьянич и нападающий Эдин Джеко заявили, что не хотят участвовать в игре против россиян.

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