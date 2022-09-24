Сборная России по футболу победила команду Киргизии в первом матче с ноября 2021 года

Матч со сборной Киргизии стал для сборной России первым с ноября 2021 года, когда на выезде россияне проиграли сборной Хорватии (0:1) в заключительном матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года и не смогли попасть на турнир в Катаре напрямую. В марте сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право попасть на мировое первенство. По решению Международной федерации футбола (ФИФА) российские сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до уведомления.