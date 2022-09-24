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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
19:01 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу победила команду Киргизии в первом матче с ноября 2021 года

БИШКЕК, 24 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 2:1 одержала победу над командой Киргизии в товарищеском матче. Встреча прошла в субботу в Бишкеке на стадионе им. Долона Омурзакова.

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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе победителей отметились Александр Соболев (30-я минута, с пенальти) и Даниил Уткин (89). У команды Киргизии гол забил Алимардон Шукуров (24). Сборные Киргизии и России впервые сыграли друг с другом.

Матч со сборной Киргизии стал для сборной России первым с ноября 2021 года, когда на выезде россияне проиграли сборной Хорватии (0:1) в заключительном матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года и не смогли попасть на турнир в Катаре напрямую. В марте сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право попасть на мировое первенство. По решению Международной федерации футбола (ФИФА) российские сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до уведомления.

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