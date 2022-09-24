Бан ужасно повлиял на сборную России! Матч в Бишкеке — настоящее мучение

Сборная России вернулась на международную арену и в своём первом матче в 2022 году победила Кыргызстан.

Интересно было сравнить основу сборной России с той, которая играла в последнем матче нашей национальной команды с Хорватией в ноябре 2021-го. Повторились только четыре позиции! Матвей Сафонов — в воротах, Вячеслав Караваев — на правом фланге обороны (кстати, именно его назначили капитаном), Даниил Фомин — в центре поля и Зелимхан Бакаев — в роли вингера. В стартовом составе вышли четыре новичка сборной России. Впервые за национальную команду сыграли Сергей Бородин, Александр Коваленко, Роман Ежов и даже Данил Круговой, которого Валерий Карпин довызвал только из-за травмы Игоря Дивеева.

Пожалуй, эта игра напоминала матчи Кубка России, когда команда РПЛ приезжает в гости к сопернику из Первой лиги и хозяева за счёт поддержки трибун, более высокой мотивации и хороших эмоций дают настоящий бой. Индивидуально футболисты Кыргызстана, конечно, послабее — эта сборная занимает лишь 95-е место в рейтинге ФИФА. Располагается между Люксембургом и Беларусью. Но на поле это не чувствовалось. Российский тренер Александр Крестинин вылепил очень неплохую команду.

Впрочем, в составе сборной Кыргызстана, в отличие от нашей, были легионеры — из Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Гонконга и двое из России (Валерий Кичин и Эрбол Атабаев выступают в Первой лиге). И эти парни давали огня! Как ни удивительно, хозяева разбивали неслаженный прессинг команды Карпина, пытавшейся оказывать давление на тройку центральных защитников и опорников соперника. Находили варианты между линиями — организовывали контрвыпады. На левом фланге Кругового и Бакаева у нас были проблемы с точки зрения обороны.

Если лучший бомбардир в истории сборной Кыргызстана Мирлан Мурзаев (он забил 15 голов) чуть-чуть не попал со штрафного, то полузащитник «Немана» Алимардон Шукуров свой момент реализовал. Караваев с Максимом Осипенко проиграли эпизод, не заблокировали удар Шукурова из опасной зоны. Мяч влетел в сетку от штанги — без шансов для Сафонова.

У сборной России были подходы, но команда Карпина долго не создавала голевых моментов. Предложенные гостями скорости устраивали хозяев. Брака у наших было много. Бакаев с Круговым хотя бы в атаке создавали напряжение, и как раз Зелимхан проткнул мяч Фомину, когда Даниил заработал пенальти. Одилжон Абдурахманов сыграл очень неаккуратно — попал по ноге динамовцу. Может, по этой причине сам Фомин не стал исполнять 11-метровый, отдав его Александру Соболеву — спартаковец спокойно переиграл голкипера. Благодаря не особо вытекавшему из логики игры голу сборная России спасла смазанный первый тайм.

В перерыве Карпин поменял всех, кроме вратаря Сафонова. За сборную России дебютировали ещё пятеро — Даниил Хлусевич, Александр Сильянов, Артём Макарчук, Даниил Уткин и Максим Глушенков. В новом составе наша команда чуть лучше контролировала территорию, тем не менее качество игры, надо признать, всё равно оставалось низким. Оставалась надежда на сыгранную в «Ростове» Карпина связку Уткин — Комличенко. Первый голевой момент во втором тайме соорудили как раз эти двое, но для центрфорварда ворота оказались недостаточно высокими.

Газон бишкекского стадиона «Спартак» имени Долона Омурзакова тоже не помогал игрокам сборной России творить, однако списывать все проблемы в игре команды Карпина на поле точно нельзя. Наши должны были использовать мощь Комличенко, скорость Андрея Мостового, голевое чутьё Глушенкова. Эпизодами форварды российской сборной неплохо открывались за спины защитникам Кыргызстана, а нужных передач не получали или просто плохо распоряжались мячом. Тот же Комличенко, оказавшись один перед воротами немного суетливого Эржана Токотаева, пробил прямо в голкипера.

Только два новичка сборной России не сыграли в матче с Кыргызстаном — голкипер Михаил Кержаков и Станислав Магкеев. А из получивших шанс от Карпина трудно даже выделить кого-то, хотя все дебютанты, безусловно, хотели проявить себя. Вы смогли бы назвать лучшего игрока? Возможно, это Уткин, забивший победный гол на 89-й минуте при содействии Комличенко. Наши не порадовали игрой, но хотя бы порадовали результатом. А главный плюс от этого спарринга в том, что он вообще состоялся. Сборная России напомнила миру — она всё ещё существует. И это самое ценное.