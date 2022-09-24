«Позорище полное». Евгений Ловчев раскритиковал игру сборной России с Кыргызстаном

Когда наши с Хорватией играли, я сказал: «Говно гоняют». Эти вдвойне говно гоняют, честно говоря. Они ничего не могут: выйти от вратаря — не знают, как выйти, не могут в пас и сыграть в обороне. Ну ничего нет у этой команды. Позорище полное«, — сказал Ловчев в эфире телеканала “Матч Премьер”.