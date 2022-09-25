Дмитрий Баринов: в Киргизии болельщики поддерживают, а в России из-за Fan ID — нет

«Поддержка трибун — супер. Давно не играл с такой поддержкой, особенно с учётом Fan ID. На “Локомотив” немного болельщиков ходит, но всё равно… Здесь поддерживает народ, а в России из-за Fan ID — нет», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.