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10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Баринов: в Киргизии болельщики поддерживают, а в России из-за Fan ID — нет

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался на тему поддержки футболистов со стороны фанатов в товарищеском матче с Киргизией (2:1).

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Источник: РИА "Новости"

«Поддержка трибун — супер. Давно не играл с такой поддержкой, особенно с учётом Fan ID. На “Локомотив” немного болельщиков ходит, но всё равно… Здесь поддерживает народ, а в России из-за Fan ID — нет», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Товарищеская игра сборных Киргизии и России состоялась 24 сентября в Бишкеке. Подопечные Валерия Карпина победили со счётом 2:1. Первый гол в матче был забит на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев. На 89-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной победу россиянам принёс Даниил Уткин.

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