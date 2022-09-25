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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Зачем себе врать? Сборная России в будущем — это нынешняя Киргизия

Что-то изменить уже сложно. Тоскливый репортаж Дмитрия Зимина из Бишкека.

Россия
КиргизияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Чемпионат.com

Сборная России ворвалась в знакомую среду. Ветераны разносят игру, болельщики засыпают в первом тайме, а футболисты не считают произошедшее чем-то особенным. Результат ведь есть. И ничего, что создали два момента за 90 минут. А во втором тайме вообще было непонятно, кто ближе к победе.

Мы как угодно можем это оправдать. Двумя составами, отсутствием игр целый год, полем — легко накинуть ещё вариантов десять. Но я вижу более глобальный — из кандидатов на группу чемпионата мира сборная России за год превратилась в аналог Киргизии — слабую команду, которая в мире мало кому интересна. И это не вина Карпина, не вина игроков. Всего лишь следствие кучи внешних факторов.

Но — стоп. Мало кто вообще понимает, что такое нынешняя Киргизия. И чтобы вы полноценно восприняли мысль, прежде чем ставить одну звезду — прочитайте ниже.

Бишкек — это Россия 2005 года: маленькие зарплаты и слабая инфраструктура

Первое — в Киргизии не любят русифицированную версию названия их страны. И некоторые реально бесились, когда коллеги называли её так, как написано в тексте. Популярный вопрос — вам что, сложно добавить букву «ы»? Интересный сигнал, показывающий стремление к собственной идентификации на фоне Большого Брата. Но это долгий процесс. И в стране он только запускается.

Бишкек — это Воронеж/Челябинск/Уфа в России 2005 года. Союз распался больше 30 лет назад, но столица почти не изменила образ. На старые постройки лепят редкие многоэтажки, в центре — воинственные символы, памятники Фрунзе, Панфилову, Ленину вперемешку с национальными героями. Но больше всего впечатлила площадь напротив исторического музея. Представьте большое пространство с фонтанами, а на зданиях по бокам огромные портреты-транспаранты местных деятелей. Типичная советская история культа какой-то личности. Эта огромная картина сразу пробуждает чувство страха с покорным уважением. Мини-киргизское политбюро. Правда, на них не только политики. Но так или иначе местным показывают примеры, кого стоит чтить. Пусть и в форме пережитка прошлого.

Источник: Чемпионат.com

Все три дня в Бишкеке я слушал про продажных политиков, которые хорошо живут и мешают жить нормальным людям. Про президента, которого вытащили из тюрьмы, а потом его избрал послушный народ. Про зарплаты у госслужащих по $ 100−200, которые занимаются полезными вещами. Например, изучают местную культуру, привлекают туристов в музеи и на локальном уровне борются за сохранение идентичности и создание позитивного образа государства. Хотя бы на своём уровне. И всё это так или иначе наводило на ассоциации. Понимаете с чем.

Наверное, следующий вопрос — при чём здесь футбол? Но этот вид спорта здесь никак не диссонирует с происходящим вокруг. Такое же отражение жизни, как и везде.

Футбольная Киргизия тоже застряла в прошлом: спекулянты, полицейские стюарды и дартс

Первые слова от парня, с которым познакомился у стадиона: «Надеемся завтра не проиграть вам крупно. Видел стоимость составов?».

Честно, я не видел. Но узнал, что игроки со всей заявки Киргизии стоят меньше € 5 млн. Стоимость сборной России — больше € 100 млн. Местные журналисты и болельщики действительно были в восторге. Они воспринимали сборную России как топовейшего соперника, который ездит к ним раз в 10−15 лет. Практически уникальное событие внутреннего масштаба — как Олимпийские игры. При этом не сказать, что для Киргизии чемпионат России — главный по востребованности. Свою лигу смотрят только фанатики, а среди остальных приоритет — топ-5 европейских чемпионатов. Например, рассказали, как из-за приезда полузащитника «Монако» и сборной Японии Такуми Минамино чуть не снесли ограждение. Ради фото или автографа. Матерились, кричали, просили. Но он прошёл мимо, не остановившись ни перед кем.

А за два часа до матча я вновь провёл параллели с Россией 15-летней давности. Но уже в контексте организации события. Старенький стадион, напоминающий ухудшенную версию ростовского «Олимпа-2». Перед главным входом — десятки спекулянтов. Билеты в кассах закончились за 10 часов с момента старта продаж. Женщина рассказала, что привела всю семью за покупками. В руки отдавали не больше пяти. Вся семья забрала 100. Теперь продаёт с наценкой в 50 процентов.

«Ты знаешь, какая у меня пенсия? На это хоть как-то можно просуществовать», — цитата той самой женщины.

По моим подсчётам, со ста билетов её выручка — около 40 тысяч рублей — это пять-шесть местных пенсий. Все вокруг относятся с пониманием. Никаких претензий и скандалов от полиции или организаторов. Каждому хочется достойно жить.

Дальше встречаем мужчин в жёлтых жилетках — знакомые нам стюарды. Все — милиционеры. Как и в России много лет назад. Пока государство не готово перевести эту работу на гражданских. Безопасность превыше всего.

На входе — никаких металлодетекторов и рамок. Куча сотрудников силовых ведомств без особого интереса осматривают тебя вручную и запускают на территорию стадиона. Единственного крупного во всей шестимиллионной стране. Из развлечений внутри — футбольный дартс и пара столов настольного футбола. А ещё продают чипсы с колой. Нет даже палатки с фан-шопом.

Но людей это вообще не парит. Относятся как чему-то нормальному. Это мы уже привыкли видеть перед матчем выступление артистов, кучи интерактива на огромных стадионах. Здесь всё по-простому и главное — по-доброму. Ничего лишнего.

И теперь сборная России идёт к подобному?

В музее искусств Киргизии каждому туристу рассказывают интересную деталь. Люди, которые уже сотни лет живут на этой территории, всё использовали с умом. Простой пример — убийство какого-то животного. Мясо идёт на еду, остальное — на украшения, обустройство жилища. Ничего не утилизируется впустую.

Этот образ легко ложится в нынешний стиль жизни. Небогатый, но практичный. В том числе применим и к футболу. И действительно, никто ведь не представлял, что такое сборная Киргизии? В том числе Карпин гордо говорил, что штаб особо не изучал соперника, команда будет играть от себя и всё должно получиться.

Источник: Чемпионат.com

А в итоге мы пришли к двум опасным моментам за весь матч. И спорному пенальти. Опять же — оправдать можно чем угодно. Киргизия же не делала ничего лишнего. Абсолютный прагматизм. Все понимали — соперник сильнее. Поэтому надо грамотно сыграть от обороны с поиском редких шансов впереди. Вышло почти идеально. И второй пропущенный мяч едва ли вытекал из логики происходящего.

«Не ожидали, что вы сыграете в такой футбол, — сказал случайный знакомый, который сидел рядом и работает в местной федерации. — Может, мы просто себя так недооцениваем на фоне вас? Ведь действительно боролись!».

Источник: Чемпионат.com

Я лишь грустно кивнул. И следующая мысль — вряд ли именно вы себя недооцениваете. Скорее, мы в нынешний промежуток времени себя воспринимаем как команду, которая была в 20 минутах, а потом и в двух шагах от чемпионата мира.

Это мы до сих пор живём в 2021-м, когда ещё можно было всерьёз говорить о развитии и искать шаги к прогрессу. Теперь — полная изоляция. Никто до сих пор не может сказать, согласится ли с нами играть даже Иран. И тем более Босния. Уровень РПЛ постепенно снижается. Между «Зенитом», ЦСКА есть крошечная прослойка, дальше — глобальная пропасть. Да, мы должны искать пути решения даже в этой ситуации. Но с учётом новых и новых событий внутри страны и за её пределами возможностей для роста всё меньше.

Именно поэтому мы уже сейчас не можем воспринимать Киргизию как крошечный объект на глобальной футбольной карте. Ведь в скором будущем мы сами можем вернуться к тому, что у них есть сейчас. Без перегибов, конечно. Работа спекулянтов с Fan ID практически не имеет смысла. Как и возвращение силовиков-стюардов. Но низкий уровень игроков из-за отсутствия всего международного и как следствие регресс сборной — вполне реальный путь.

И это не вина самих парней, тренеров. Футбол ведь олицетворяет общественную жизнь, в которой много неспокойного, а порой и страшного.

Источник: Чемпионат.com

В такой обстановке сложно мечтать о прогрессе. Мы откатываемся назад в это самое время. Вопрос лишь в будущем — начнётся ли движение вперёд. Или же двигателей для этого просто не останется.

Дмитрий Зимин

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