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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
19:42 (мск), источник: ТАСС

Карпин не уверен, что матч между сборными России и Ирана по футболу состоится

ТАСС, 26 сентября. Уверенности в том, что запланированный на ноябрь товарищеский матч сборной России против команды Ирана по футболу состоится, нет. Такое мнение газете «Спорт-Экспресс» в понедельник высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

7 сентября пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о том, что сборная страны в ноябре проведет товарищеский матч с командой Ирана. Позднее Карпин сказал, что игра может пройти в Тегеране или в Катаре.

«В том то и дело, что все окей и все готово, вроде бы даже подписано. У меня нет уверенности, что он [матч] состоится, — сказал Карпин. — Не из-за Федерации футбола Ирана и не из-за федерации футбола России, я говорю про другие факторы. Сами понимаете, о чем я. Есть сейчас вещи поважнее наших игр».

24 сентября сборная России со счетом 2:1 обыграла команду Киргизии в товарищеском матче в Бишкеке.

В марте российские футболисты должны были сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира — 2022 в Катаре, но по решению Международной федерации футбола были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до последующего уведомления.

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