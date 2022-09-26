Карпин не уверен, что матч между сборными России и Ирана по футболу состоится

7 сентября пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о том, что сборная страны в ноябре проведет товарищеский матч с командой Ирана. Позднее Карпин сказал, что игра может пройти в Тегеране или в Катаре.

«В том то и дело, что все окей и все готово, вроде бы даже подписано. У меня нет уверенности, что он [матч] состоится, — сказал Карпин. — Не из-за Федерации футбола Ирана и не из-за федерации футбола России, я говорю про другие факторы. Сами понимаете, о чем я. Есть сейчас вещи поважнее наших игр».