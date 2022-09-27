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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
21:14 (мск), источник: Lenta.Ru

В РФС отреагировали на отказ пятерых сотрудников вернуться в Россию из Киргизии

В РФС не стали комментировать отказ пятерых сотрудников организации вернуться из Киргизии в Россию.

Киргизия
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Источник: РИА "Новости"

О реакции представителей организации сообщает РИА Новости.

О решении сотрудников РФС стало известно ранее 27 сентября. Игроки и тренеры команды прилетели обратно.

При этом Telegram-канал «Мутко против» уточняет, что не вернувшиеся в Россию сотрудники улетели в отпуск. «В ближайшие недели все планируют вернуться к работе», — сообщил источник.

Ранее российские футболисты одержали победу над командой Киргизии со счетом 2:1. Голами отметились Даниил Уткин и Александр Соболев, реализовавший пенальти. Это был первый за десять месяцев международный матч национальной сборной.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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