В РФС отреагировали на отказ пятерых сотрудников вернуться в Россию из Киргизии

О реакции представителей организации сообщает РИА Новости.

О решении сотрудников РФС стало известно ранее 27 сентября. Игроки и тренеры команды прилетели обратно.

При этом Telegram-канал «Мутко против» уточняет, что не вернувшиеся в Россию сотрудники улетели в отпуск. «В ближайшие недели все планируют вернуться к работе», — сообщил источник.

Ранее российские футболисты одержали победу над командой Киргизии со счетом 2:1. Голами отметились Даниил Уткин и Александр Соболев, реализовавший пенальти. Это был первый за десять месяцев международный матч национальной сборной.