В Боснии заявили, что соберут команду на матч с Россией даже при бойкоте

Встреча национальных сборных России и Боснии и Герцеговины запланирована на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вицо Зелькович ранее заявил, что окончательное решение о проведении игры будет принято 10 октября.

«Насколько я знаю, Федерация футбола Боснии и Герцеговины приняла это решение. Это важно для меня из-за России. Даже тогда я не буду болеть за Боснию, но я рад, что такой матч будет сыгран. Я верю, что матч состоится. На данный момент кажется, что он будет. Посмотрим, для этого еще есть время. Но я не думаю, что эти люди готовы отступить. Возможно, будет бойкот со стороны игроков, членов национальной сборной, но можно будет собрать команду, чтобы матч состоялся», — цитирует Додика N1 со ссылкой на его интервью для телеканала РТС.

«Сербы не должны играть за Боснию и Герцеговину. Но в данном случае, принимая во внимание контекст, в котором ни одна европейская сборная не хочет и не будет играть матч с Россией, которую необоснованно исключили из всех соревнований среди клубов и сборных, представляется правильным и справедливым решением с нашей стороны попытаться добиться этого», — добавил функционер.

Против организации встречи с россиянами высказались лидеры боснийской сборной — Миралем Пьянич и капитан Эдин Джеко, а также член исполнительного комитета Футбольного союза БиГ Азмир Хусич и вице-президент федерации Ирфан Дурич. Фанатское объединение сборной Боснии и Герцеговины BHFanaticos призвало бойкотировать матч с командой России. Также с требованием не допустить проведения матча выступила Украинская ассоциация футбола.