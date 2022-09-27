Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Ирландия
Армения
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Украина
Шотландия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Португалия
Испания
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Швейцария
Чехия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Албания
Исландия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Норвегия
Сербия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Швеция
Словения
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Косово
Кипр
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Греция
Северная Ирландия
10
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
24.09
Киргизия
Россия
12
24.09
Россия U21
Казахстан U21
21
24.09
Аргентина
Гондурас
30
23.09
Бразилия
Гана
30
21.09
Белоруссия U21
Россия U21
16
13.06
Албания
Эстония
00
12.06
Эквадор
Кабо-Верде
10
11.06
Уругвай
Панама
50
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
21:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Боснии заявили, что соберут команду на матч с Россией даже при бойкоте

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что в случае бойкота игроками сборной товарищеского матча с россиянами может быть собрана другая команда.

Босния и Герцеговина
РоссияТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча национальных сборных России и Боснии и Герцеговины запланирована на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Вицо Зелькович ранее заявил, что окончательное решение о проведении игры будет принято 10 октября.

«Насколько я знаю, Федерация футбола Боснии и Герцеговины приняла это решение. Это важно для меня из-за России. Даже тогда я не буду болеть за Боснию, но я рад, что такой матч будет сыгран. Я верю, что матч состоится. На данный момент кажется, что он будет. Посмотрим, для этого еще есть время. Но я не думаю, что эти люди готовы отступить. Возможно, будет бойкот со стороны игроков, членов национальной сборной, но можно будет собрать команду, чтобы матч состоялся», — цитирует Додика N1 со ссылкой на его интервью для телеканала РТС.

«Сербы не должны играть за Боснию и Герцеговину. Но в данном случае, принимая во внимание контекст, в котором ни одна европейская сборная не хочет и не будет играть матч с Россией, которую необоснованно исключили из всех соревнований среди клубов и сборных, представляется правильным и справедливым решением с нашей стороны попытаться добиться этого», — добавил функционер.

Против организации встречи с россиянами высказались лидеры боснийской сборной — Миралем Пьянич и капитан Эдин Джеко, а также член исполнительного комитета Футбольного союза БиГ Азмир Хусич и вице-президент федерации Ирфан Дурич. Фанатское объединение сборной Боснии и Герцеговины BHFanaticos призвало бойкотировать матч с командой России. Также с требованием не допустить проведения матча выступила Украинская ассоциация футбола.

Российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что товарищеские матчи не входят в зону его ответственности, поэтому игра в Петербурге не противоречит решению о санкциях в отношении сборной России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ушел непобежденным: потомок эмигранта из царской России стал героем Турции
Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь