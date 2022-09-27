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27 сентября, источник: Чемпионат.com

Гол Азмуна помог сборной Ирана сыграть вничью с Сенегалом в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Ирана встречалась с национальной командой Сенегала.

Байер
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Источник: AFP 2022

Игра завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 55-й минуте встречи счёт открыл футболист сборной Ирана Мортеза Пуралиганджи, отправивший мяч в собственные ворота. На 64-й минуте иранский нападающий Сердар Азмун, известный в России по выступлениям за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», сравнял счёт.

Азмун вызывается в национальную команду Ирана с 2014 года. На групповом этапе чемпионата мира 2022 года сборная Ирана сыграет с командами Англии, США и Уэльса, а Сенегал встретится со сборными Катара, Эквадора и Нидерландов. Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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