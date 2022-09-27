Неймар забил за Бразилию 75 голов, до повторения рекорда Пеле ему осталось 2 мяча

Он отличился в товарищеском матче с Тунисом, в котором команда Тете одержала победу со счётом 4:1.

Форвард реализовал пенальти на 29-й минуте игры с африканской сборной. Этот гол стал 75-м для Неймара. Рекордсмен бразильцев Пеле забил за команду 77 мячей. Ранее Неймар заявил, что надеется побить рекорд Пеле.