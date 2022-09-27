Текущие события
Футбол. Лига наций
27.09
Ирландия
Армения
32
Футбол. Лига наций
27.09
Украина
Шотландия
00
Футбол. Лига наций
27.09
Португалия
Испания
01
Футбол. Лига наций
27.09
Швейцария
Чехия
21
Футбол. Лига наций
27.09
Албания
Исландия
11
Футбол. Лига наций
27.09
Норвегия
Сербия
02
Футбол. Лига наций
27.09
Швеция
Словения
11
Футбол. Лига наций
27.09
Косово
Кипр
51
Футбол. Лига наций
27.09
Греция
Северная Ирландия
31
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
24.09
Киргизия
Россия
12
24.09
Россия U21
Казахстан U21
21
24.09
Аргентина
Гондурас
30
23.09
Бразилия
Гана
30
21.09
Белоруссия U21
Россия U21
16
13.06
Албания
Эстония
00
12.06
Эквадор
Кабо-Верде
10
11.06
Уругвай
Панама
50
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
27 сентября, источник: Чемпионат.com

Неймар забил за Бразилию 75 голов, до повторения рекорда Пеле ему осталось 2 мяча

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар забил 75 голов за национальную команду.

Бразилия
Тунис
ПСЖТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Reuters

Он отличился в товарищеском матче с Тунисом, в котором команда Тете одержала победу со счётом 4:1.

Форвард реализовал пенальти на 29-й минуте игры с африканской сборной. Этот гол стал 75-м для Неймара. Рекордсмен бразильцев Пеле забил за команду 77 мячей. Ранее Неймар заявил, что надеется побить рекорд Пеле.

За последний месяц лета Неймар забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Бразилец выбран лучшим игроком Лиги 1 в августе по итогам голосования болельщиков. Напомним, «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. У подопечных Кристофа Галтье в активе 22 набранных очка после восьми проведённых встреч.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фёдор не закончит без реванша с Бейдером. Хочет опять улететь в нокаут?
«Спартак» вступает в корпоративную битву с «Зенитом»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь