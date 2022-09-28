48-летний экс-игрок сборной России рассказал о получении повестки в военкомат

«Повестку обнаружил в почтовом ящике в первые дни после объявления частичной мобилизации. Если говорить серьёзно, то да, повестка пришла. Какие мои действия? Пока никаких. Она лежала в ящике. Я не знаю, что должен дальше делать. Скрыться и уехать куда-то или, наоборот, собраться и прийти в военкомат? Мне в повестке было предписано явиться в девять утра. Я обнаружил её только в 13 часов. Мои действия какие? Жду дальше», — приводят слова Гришина «Известия».