Лионель Месси забил 90 голов за сборную Аргентины

Напомним, в противостоянии с Ямайкой Месси оформил дубль. Свой первый гол аргентинец забил дальним ударом из-за пределов штрафной площади на 87-й минуте, а затем, спустя две минуты, реализовал штрафной удар.

Таким образом, для Лионеля третий забитый мяч в этом противостоянии стал 90-м в составе «альбиселесте». По количеству забитых мячей в международных матчах Месси на данный момент уступает теперь лишь форварду сборной Португалии Криштиану Роналду (117) и экс-нападающему сборной Ирана Али Даеи (109).