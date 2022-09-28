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09:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси забил 90 голов за сборную Аргентины

Форвард сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионель Месси забил 90-й гол за свою национальную команду в товарищеском матче с командой Ямайки (3:0).

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Источник: Reuters

Напомним, в противостоянии с Ямайкой Месси оформил дубль. Свой первый гол аргентинец забил дальним ударом из-за пределов штрафной площади на 87-й минуте, а затем, спустя две минуты, реализовал штрафной удар.

Таким образом, для Лионеля третий забитый мяч в этом противостоянии стал 90-м в составе «альбиселесте». По количеству забитых мячей в международных матчах Месси на данный момент уступает теперь лишь форварду сборной Португалии Криштиану Роналду (117) и экс-нападающему сборной Ирана Али Даеи (109).

В 2022 году Месси забил 10 мячей в составе своей национальной команды.

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