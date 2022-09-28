Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Урал
Торпедо
10
Футбол. Кубок России
17:30
Химки
Локомотив
Футбол. Кубок России
17:30
Оренбург
Динамо
Футбол. Кубок России
20:00
Краснодар
Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
20:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Сборные
03:00
Ямайка
Аргентина
03
Все события
Фоторепортажи
19ЦСКА разгромил «Магнитку» в матче за Кубок Открытия
13Ирина Роднина — героиня для кино
15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший футболист сборной России получил повестку

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата, сообщил РИА Новости его отец Ринат Билялетдинов.

Россия
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону», — сказал Ринат Билялетдинов.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трусова не зря ходит на стрип-пластику. Ее новая программа — чистый секс
Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь