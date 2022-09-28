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17:05 (мск), источник: Sports.Ru

Месси расписался на спине выбежавшего на поле фаната во время матча с Ямайкой

Лионель Месси оставил автограф на спине болельщика.

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Источник: AP 2022

Несколько человек прорвались на поле по ходу товарищеской игры Аргентина — Ямайка (3:0), которая прошла в США.

Одного из троих выбежавших на поле стюарды поймали прямо перед попыткой сделать селфи вместе с капитаном аргентинцев.

Другой фанат успел дать Месси маркер, которым форвард оставил автограф на спине болельщика. После этого стюарды задержали фаната.

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