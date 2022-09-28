Месси расписался на спине выбежавшего на поле фаната во время матча с Ямайкой
Лионель Месси оставил автограф на спине болельщика.
Лионель Месси оставил автограф на спине болельщика.
Несколько человек прорвались на поле по ходу товарищеской игры Аргентина — Ямайка (3:0), которая прошла в США.
Одного из троих выбежавших на поле стюарды поймали прямо перед попыткой сделать селфи вместе с капитаном аргентинцев.
Другой фанат успел дать Месси маркер, которым форвард оставил автограф на спине болельщика. После этого стюарды задержали фаната.