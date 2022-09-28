Карьеру легендарного тренера сборной СССР испортил его же сын: «За ним даже чекисты ездили, пытались вернуть»

Михаил Якушин вошел в историю советского футбола как один из тех, кто определил главное соперничество в послевоенном чемпионате СССР. Его «Динамо» боролось с легендарной командой лейтенантов ЦДСА и дважды отбирало у армейцев Бориса Аркадьева золотые медали. В общей сложности Якушин 6 раз приводил бело-голубых к победе в чемпионате, а впоследствии тренер еще и неоднократно работал в сборной СССР.

Более того — в легендарное турне по Великобритании динамовцев возил тоже Якушин.

Карьера Михаила Якушина могла стать еще более легендарной, если бы он не решил закончить с тренерством в 64 года. Так получилось не только из-за неудач в «Локомотиве» и тбилисском «Динамо». По воспоминаниям современников, на великого специалиста повлияла тяжелая история с бегством из страны сына.

Якушин был настоящим барином. Но подкосила беда с сыном. Устроил Мишку в международный отдел Спорткомитета. У него первая командировка в Швецию — и остался. А в дочку Якушина — Наташу — я влюблен был! Красавица! Замуж вышла за Игоря Фролова, спартаковского вратаря. Работала где-то в Южной Америке, в посольстве. Так ее оттуда — фьють! В 24 часа отозвали в Союз. Мишка испортил всю карьеру и отцу, и сестре. За ним даже чекисты ездили в Швецию, пытались вернуть. Ничего не получилось, вырвался. Юрий Шальнов Экс-игрок сборной СССР по хоккею с мячом

По воспоминаниям дочери Якушина Натальи, в Швецию ездил даже сам тренер — пытался уговорить сына вернуться:

«ЧП в нашей семье произошло весной 1971 года. Мой брат Михаил, работавший в Спорткомитете переводчиком, во время командировки в Швецию остался в Гетеборге. Для нас это был страшный удар. Мама, не пережив этого, умерла, — рассказывала она “Советскому спорту”.

Михаил Якушин — крайний слева во втором ряду | Источник: РИА "Новости"

Папу же сразу отправили в Швецию уговаривать Мишу вернуться в Москву. Но он и слушать не хотел: «Я остался в Швеции не ради любимой женщины или хорошей зарплаты. Мне надоело каждый день слушать вранье». Единственное, чего добился папа, — Миша не сделал ни одного антисоветского заявления".

Через четыре года после произошедшего Якушин принял решение больше не тренировать, хотя еще работал в футболе — в Федерации футбола СССР и совете директоров московского «Динамо». Несмотря на поступок сына, Михаил Иосифович стремился видеться с ним и впоследствии, хотя это было очень непросто.

«Папа, имевший прямое отношение к КГБ и МВД, позже неоднократно обращался к тому же Андропову с просьбой еще раз слетать к сыну. Но разрешение получил только в 1986 году», — рассказывала его дочь.