«Ты фашист!» Легендарного футболиста сборной СССР оскорбил тренер-иностранец. За это он жестко наказал обидчика

Знаменитый матч московского «Торпедо» времен великого Стрельцова против чехословацкого «Спартака» стал одним из самых скандальных в истории Кубка Кубков. Как вспоминали советские футболисты, в Трнаве их приняли, как врагов: болельщики освистали гостей и залили кипятком, а соперники сразу после стартового свистка стали откровенно грубить. В конце концов, обстановка так накалилась, что прямо на поле завязалась массовая драка.

А теперь вспомним другой эпизод из того дня, оставшийся в тени мощной зарубы.

Оказывается, сразу после массовой драки случилась еще одна стычка, которая выдалась не менее интересной. Местом действия стала подтрибунка, а в главных ролях выступили вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили и тренер «Спартака» Антон Малатански.

Малатански зачем-то спровоцировал советского кипера и в итоге получил по заслугам.

«После игры бреду узеньким коридором — стоит чешский тренер, Малатински. Увидел меня, зашипел: “Анзор, ты — фашист”. Ну я ему кулаком — в пятак. Там темновато было, никто не видел…», — вспоминал Кавазашвили.

Разумеется, потасовка в подтрибунке не могла остаться незамеченной. Так что сразу после возвращения в СССР Кавазашвили вызвали «на ковер».

Я не сомневался, что в Москве мне достанется. Вызвали на коллегию спорткомитета. Все, думаю, доигрался. Кранты. Анзор Кавазашвили

Тем не менее ожидания драчуна совсем не оправдались. К удивлению Кавазашвили, за потасовку его не отчитали, а наградили!

«Поднялся Андрей Старостин: “Вот человек, который защитил честь Советского Союза. Встаньте, Анзор. Это — вам”. Протянул коробочку. А в ней значок заслуженного мастера спорта», — вспоминал вратарь.

К сожалению, этот значок не сохранился — сгорел вместе с дачей футболиста, на которую перекинулся пожар от соседей. Но зато у вратаря остались красочные воспоминания о невероятных обстоятельствах, которые привели к его получению. Пожалуй, это намного важнее.