Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Факел
Крылья Советов
01
Футбол. Кубок России
20:30
Спартак
Зенит
Футбол. Кубок России
15:00
Ахмат
Ростов
31
Футбол. Кубок России
28.09
Оренбург
Динамо
П 4:3
22
Футбол. Кубок России
28.09
ЦСКА
Сочи
21
Футбол. Кубок России
28.09
Краснодар
Нижний Новгород
20
Все события
Фоторепортажи
27ЦСКА — «Ак Барс»: Загитова на трибуне и первый гол Радулова
33Тюкавин прервал неудачную серию «Динамо», Абаскаль впервые проиграл со «Спартаком» в РПЛ: фото дерби
18:35 (мск), источник: Sport24

«Ты фашист!» Легендарного футболиста сборной СССР оскорбил тренер-иностранец. За это он жестко наказал обидчика

После возвращения в СССР советского футболиста ждал сюрприз.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Знаменитый матч московского «Торпедо» времен великого Стрельцова против чехословацкого «Спартака» стал одним из самых скандальных в истории Кубка Кубков. Как вспоминали советские футболисты, в Трнаве их приняли, как врагов: болельщики освистали гостей и залили кипятком, а соперники сразу после стартового свистка стали откровенно грубить. В конце концов, обстановка так накалилась, что прямо на поле завязалась массовая драка.

А теперь вспомним другой эпизод из того дня, оставшийся в тени мощной зарубы.

Оказывается, сразу после массовой драки случилась еще одна стычка, которая выдалась не менее интересной. Местом действия стала подтрибунка, а в главных ролях выступили вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили и тренер «Спартака» Антон Малатански.

Малатански зачем-то спровоцировал советского кипера и в итоге получил по заслугам.

«После игры бреду узеньким коридором — стоит чешский тренер, Малатински. Увидел меня, зашипел: “Анзор, ты — фашист”. Ну я ему кулаком — в пятак. Там темновато было, никто не видел…», — вспоминал Кавазашвили.

Разумеется, потасовка в подтрибунке не могла остаться незамеченной. Так что сразу после возвращения в СССР Кавазашвили вызвали «на ковер».

Я не сомневался, что в Москве мне достанется. Вызвали на коллегию спорткомитета. Все, думаю, доигрался. Кранты.

Анзор Кавазашвили

Тем не менее ожидания драчуна совсем не оправдались. К удивлению Кавазашвили, за потасовку его не отчитали, а наградили!

«Поднялся Андрей Старостин: “Вот человек, который защитил честь Советского Союза. Встаньте, Анзор. Это — вам”. Протянул коробочку. А в ней значок заслуженного мастера спорта», — вспоминал вратарь.

К сожалению, этот значок не сохранился — сгорел вместе с дачей футболиста, на которую перекинулся пожар от соседей. Но зато у вратаря остались красочные воспоминания о невероятных обстоятельствах, которые привели к его получению. Пожалуй, это намного важнее.

Богдан Горбунов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Самая горячая женщина 90-х Ирина Салтыкова засветила роскошную грудь, снявшись обнаженной: очень пикантные фото
«Россия пропадает! Вы что, слепые?!» Ирина Слуцкая ответила на жесткую критику
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь