Гвинея не примет Кубок африканских наций по футболу 2025 года из-за неготовности стадионов

ТАСС, 1 октября. Африканская конфедерация футбола (CAF) отобрала у Гвинеи право принять розыгрыш Кубка африканских наций 2025 года из-за неготовности футбольной инфраструктуры. Об этом в субботу сообщает пресс-служба CAF.

«Я посетил Гвинею из уважения к ее народу, чтобы обсудить готовность провести турнир в будущем, — сказал Мотсепе. — В рамках рабочего визита мы планировали обсудить вопросы в области строительства спортивной инфраструктуры, чтобы в будущем Гвинея претендовала на проведение турнира такого уровня».