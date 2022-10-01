Гвинея не примет Кубок африканских наций по футболу 2025 года из-за неготовности стадионов
Новое место проведения турнира будет определено 1 октября.
Новое место проведения турнира будет определено 1 октября.
ТАСС, 1 октября. Африканская конфедерация футбола (CAF) отобрала у Гвинеи право принять розыгрыш Кубка африканских наций 2025 года из-за неготовности футбольной инфраструктуры. Об этом в субботу сообщает пресс-служба CAF.
Несмотря на неготовность Гвинеи провести континентальное первенство, глава конфедерации Патрис Мотсепе посетил страну с рабочим визитом.
«Я посетил Гвинею из уважения к ее народу, чтобы обсудить готовность провести турнир в будущем, — сказал Мотсепе. — В рамках рабочего визита мы планировали обсудить вопросы в области строительства спортивной инфраструктуры, чтобы в будущем Гвинея претендовала на проведение турнира такого уровня».
Новая страна, которая примет Кубок африканских наций в 2025 году, будет выбрана на заседании исполнительного комитета CAF 1 октября в Алжире.