Судьбу легендарного футболиста сборной СССР решила монетка. Он мог пойти совсем другой дорогой

В середине 80-х за полузащитником Игорем Добровольским выстроилась очередь из лучших клубов СССР. Талантливый футболист ярко дебютировал в составе кишиневского «Нистру», чем привлек внимание великого Валерия Лобановского. Добровольского даже отправили на просмотр в киевское «Динамо», но молодой полузащитник в первый же день сбежал от легендарного тренера обратно в Кишинев.

Как стало ясно позднее, после неудачи в Киеве Добровольский вполне мог перебраться и в «Спартак» — его трансферу помешала лишь случайность.

Уже к 18 годам к Игорю, подлежащему призыву в армию, стали проявлять интерес ЦСКА и московское «Динамо». Трансфер в один из этих клубов решил бы вопрос с военным билетом футболиста. В этом Игорю помог главный тренер юношеской сборной СССР Геннадий Костылев — он повез Добровольского и Андрея Пятницкого к тренеру Эдуарду Малофееву.

Геннадий Костылев | Источник: РИА "Новости"

«Игоря и Андрюшу я за руку привел в московское “Динамо”, — рассказывал Костылев в интервью “СЭ”. — Там работал Малофеев, с которым мы вместе в Высшей школе тренеров учились. Приезжаем на базу, Эдуард что-то пишет. “Оторвись на секунду. Тебе в основной состав нужны игроки?” Я этих подтолкнул ему навстречу. Малофеев охнул: “Их — в основной состав? Ты серьезно?” — “Потом спасибо скажешь. Давай бумагу, напишут заявления…”.

Дальше началась карусель. Право первого призыва имел ЦСКА. Следом — внутренние войска. Месяц спустя узнаю — Пятницкого с Добровольским откомандировали в ЦСКА. Советую Малофееву: «Дуй с бутылкой и этими заявлениями к Юре Морозову (тогдашний главный тренер армейцев)».

Морозов не хотел отдавать и Добровольского, и Пятницкого, поэтому тренеры определили футболистов к себе в команду самым простым способом.

«Оказывается, они монетку подбросили, — рассказывал Костылев. — Игорь поехал в “Динамо”, Андрей остался в ЦСКА. И ладно бы играл там, так его вырядили в шинель до земли, упекли в часть. Шагаю мимо — Пятницкий лед колет. Увидел меня — заплакал. Я к Морозову: “Что ж творите?” — “Думаешь, от меня здесь все зависит? Это традиции!” Хорошо, Ташкент перевел Пятницкого в свои войска (в 1988-м Андрей уехал играть в “Пахтакор”. Там раскрылся. А Малофеев на Добровольского поражался: “Пустил его в “квадрат”, он всем напихал. У ветеранов теперь любимец”.