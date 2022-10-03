«Больше я не буду тренером». Стало известно, когда Адиев покинет сборную Казахстана

45-летний Адиев находится во главе национальной команды с апреля, а до этого тренировал карагандинский «Шахтер».

— Есть какие-то сроки по обсуждению вашего нового контракта? Сейчас самая обсуждаемая тема в казахстанском футболе, останетесь ли вы в сборной.

— У нас первые официальные игры будут в марте. Есть еще два товарищеских матча в ноябре. Возможно, это будет через неделю. Возможно, после ноябрьских матчей. Не знаю. Я благодарен федерации за то, что мне сделали предложение. Но мне надо все взвесить и принять правильное для себя решение. Мне 45 лет. И открою вам секрет: я всегда себе говорил, что я не буду до потери пульса тренировать и что-то из себя выжимать. Даже больше скажу: я всегда хотел выиграть что-то значимое для себя и в этот момент сказать: «Больше я не буду тренером». Я не хочу растягивать свою тренерскую карьеру.

— Почему?

— Не знаю. Я не хочу. Можно даже посмотреть по моей футбольной карьере — я в 31 год закончил. Я мог еще играть, у меня были предложения. Но я в один день себе сказал: «Все, я закончил с этой темой». Если у меня есть мотивация, я работаю, я отдаюсь своему делу. Если ее нет, я не буду работать. Я должен понять, что я хочу дальше.

— То есть вам нужно очень высокую планку держать, а не решать какие-то середнячковые задачи?

— Однозначно. Вы совершенно правильно сказали. Я даже сам себе объяснить не мог, что-то есть внутри такое… То же самое получилось в карагандинском «Шахтере». Меня торопили с контрактом после Кубка, «давай, давай», я его подписал, и все мы прекрасно знаем, во что это вылилось. Я уже на сборах сказал, что не хочу работать. У меня не было мотивации, нужно было что-то другое, я это уже проходил до этого с «Шахтером», понимаете? И я не хотел это же проходить заново. Я хотел бы пойти дальше с командой, но если возможностей нет, я не хочу работать. И то же самое — в сборной. Во-первых, я должен увидеть перспективу. Да, она есть. Есть хорошая цель. Но есть еще ряд моментов, с которыми мне хотелось бы с самим собой разобраться.