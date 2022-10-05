Карьеру легендарного футболиста сборной СССР загубил тренер из Англии: «Не любил он советских людей»

В 80-е полузащитник минского «Динамо» Сергей Гоцманов брал чемпионство в СССР, четыре раза признавался лучшим футболистом советской Белоруссии, а еще забивал сборной Англии на «Уэмбли» в ворота легендарного вратаря Питера Шилтона.

Успехи Гоцманова в СССР позволили ему уехать за рубеж. Англичане остались под впечатлением от его игры за сборную, и спустя пару лет предложили Сергею перейти в «Брайтон». Еще за ним охотился испанский «Овьедо», но сам футболист мечтал поиграть именно в Англии. Трансфер Гоцманова в «Брайтон» оформлялся еще до распада страны через центральный совет «Динамо» под контролем Николая Толстых.

В новом клубе Сергей сходу заиграл — забил четыре гола в первых четырех матчах. В «Брайтоне» им были довольны, а сам Гоцманов играл на позиции под нападающим и пребывал в лучшей форме. Но уже спустя три месяца футболисту выдвинули ультиматум.

«У меня все хорошо получалось в “Брайтоне”. Там действовал в роли свободного художника. Отыграл три месяца, готовился оставаться в “Брайтоне”, — вспоминал Сергей в интервью журналисту и блогеру Александру Ивулину. — Тут бац! Оказывается, меня хочет купить “Саутгемптон”. Как потом выяснилось, тренеры клуба даже не видели меня в деле. В центральном совете “Динамо” мне сказали: или едешь в “Саутгемптон”, или возвращаешься в минское “Динамо”. Делать нечего, перешел туда, но мне хотелось остаться в “Брайтоне”.

В «Саутгемптоне» Гоцманов близко общался с экс-защитником «Днепра» Алексеем Чередником. Вместе они играли с Мэттью Ле Тиссье и Аланом Ширером, к которому даже ходили на свадьбу.

Правда, заиграть в клубе не получилось ни у Гоцманова, ни у Чередника. Летом 1991-го в «Саутгемптоне» произошла смена тренера — вместо Криса Николла команду возглавил Ян Бренфут из «Рединга». Но оба футболиста из СССР не нашли общий язык с новым наставником.

Ян Бренфут тренировал «Рединг», «Саутгемптон» и «Фулхэм», а затем работал директором академии в «Сандерленде» и скаутом — в «Лидсе».

Сначала тренер вроде бы доверял мне. Говорил: «Потерпи немного, надо привыкнуть. Я дам тебе шанс». Потом в команду пришел новый тренер. Меня и Чередника сразу отправили в дубль. Не любил новый тренер советских людей. Вот и все.