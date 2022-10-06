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11:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) 6 октября опубликовала обновленную версию своего рейтинга национальных сборных.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге с 1493,42 балла.

Возглавляет рейтинг ФИФА национальная команда Бразилии (1841,3). Второе место занимает Бельгия (1816,71), третье — Аргентина (1773,88). В первой десятке произошло только одно изменение: Италия (1726,14) обошла Испанию (1715,22) и поднялась на шестое место.

Отметим, что сборная России 24 сентября провел первый матч в 2022 году, победив в товарищеской встрече команды Киргизии (2:1). Однако результат этой игры не был учтен при составлении нового рейтинга ФИФА. Сборная России обошла команды Австрии и Чехии, так как они потеряли очки и опустились ниже.

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