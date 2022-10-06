Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Отметим, что сборная России 24 сентября провел первый матч в 2022 году, победив в товарищеской встрече команды Киргизии (2:1). Однако результат этой игры не был учтен при составлении нового рейтинга ФИФА. Сборная России обошла команды Австрии и Чехии, так как они потеряли очки и опустились ниже.