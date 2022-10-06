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15:38 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге ФИФА после триумфа в Лиге наций

Международная федерация футбола (ФИФА) представила актуальную версию рейтинга сборных за октябрь, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
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Источник: Reuters

Так, в нем сборная Казахстана расположилась на 113-м месте, тогда как ранее она находилась на 114-й строчке.

Напомним, что Казахстан под руководством Магомеда Адиева выиграл группу Лиги наций и вышел в дивизион В, также команда получит шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.

В ноябре казахстанская сборная может провести два товарищеских матча, и одним из соперников рассматривается сборная России.

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