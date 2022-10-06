Сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге ФИФА после триумфа в Лиге наций

Так, в нем сборная Казахстана расположилась на 113-м месте, тогда как ранее она находилась на 114-й строчке.

Напомним, что Казахстан под руководством Магомеда Адиева выиграл группу Лиги наций и вышел в дивизион В, также команда получит шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.