Сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге ФИФА после триумфа в Лиге наций
Международная федерация футбола (ФИФА) представила актуальную версию рейтинга сборных за октябрь, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан
Международная федерация футбола (ФИФА) представила актуальную версию рейтинга сборных за октябрь, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, в нем сборная Казахстана расположилась на 113-м месте, тогда как ранее она находилась на 114-й строчке.
Напомним, что Казахстан под руководством Магомеда Адиева выиграл группу Лиги наций и вышел в дивизион В, также команда получит шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.
В ноябре казахстанская сборная может провести два товарищеских матча, и одним из соперников рассматривается сборная России.