«Отдал квартиру, чтобы меня выпустили». Легендарный футболист СССР уехал в США: ради этого пришлось пойти на жертвы

Левон Иштоян — культовый футболист для Армении. Во многом благодаря его игре «Арарат» выигрывал чемпионат и Кубок СССР. В Ереване его боготворили, ставили выше Пеле и даже собирались установить памятник. А его не менее легендарный соотечественник Фрунзик Мкртчян упоминал Иштояна в «Мимино».

Сейчас Левон Арутюнович живет в Соединенных штатах Америки. Он туда перебрался в конце 80-х. Хотя первый шанс «сбежать» за границу у него был сразу же после окончания игровой карьеры.

«Брат с женой туда переехали в 1976-м. Меня и мать, и брат с женой уговаривали уехать… А я даже мысли не допускал. Отвечал: “Во-первых, меня не выпустят. Во-вторых, в Ереване все хорошо. Сдалась мне эта Америка?” Брат десять приглашений присылал — я все отказывался и отказывался», — вспоминал Иштоян в интервью «СЭ».

Решиться на переезд удалось лишь через десять лет. За это время Иштоян успел попробовать себя в тренерском деле — поработал в футбольной школе, с юношеской сборной Армении и даже немного побыл ассистентом главного тренера родного для себя «Арарата».

Но в итоге решил уехать. В первую очередь ради детей.

В 88-м в Армении начались демонстрации. Посмотрел на все это и решился: «Пока дети маленькие — пусть учатся в Штатах. Чтоб там пойти в университет». Уехал! Они же мне потом и сказали бы: "Отец, ты имел такие возможности, а оставил нас здесь…

Правда, пришлось пойти на материальные жертвы. Для того, чтобы Иштояна выпустили из страны, ему пришлось расстаться с квартирой, которую он получил, будучи игроком «Арарата».

«Я 20 лет в футболе — что получил от государства? Только отдал! Чтоб меня выпустили, квартиру отдал. Даже не продал. У меня выбора не было. Или отдавай, или никуда не едешь. А квартира была шикарная — 4-комнатная в самом центре, недалеко от рынка! Сказал — “пожалуйста, забирайте”. Сейчас там бывший второй секретарь ленинаканского обкома. Коммунист номер два. Зовут Таджат, фамилию не помню (Саргсян, — Sport24)», — рассказывал Иштоян.

Но даже находясь вдали от родины, Иштоян старается помогать своим друзьям по «Арарату».

«Кто из нашего “Арарата” жив — тот больной. Я же со всеми контакт поддерживаю. Чем могу — отсюда помогаю. Норику Месропяну. Николаю Казаряну. Тот в нехорошем состоянии. Работы нет, как инвалид дома. Раз в 4−5 месяцев отправляю какие-то денежки. Сколько могу. Мне всем друзьям хочется помочь!», — говорил футболист.