Продажный судья убил сборную СССР и едва не оборвал карьеру Лобановского: «Ему дали денег, хватит до смерти»

В середине 1970-х в истории сборной СССР наступила довольно мрачная эпоха. Главная команда страны пропустила два ЧМ, не сумев преодолеть квалификацию, а в 1982-м оскандалилась на мундиале в Испании: тогда сборную раздирали одновременно тренировавшие ее Бесков и Лобановский. Хотя в тот раз команда пробилась в финальную часть турнира, выступление все равно было признано неудовлетворительным — команде хватило сил добраться лишь до второго группового этапа.

С чемпионатами Европы было еще хуже — сборная СССР не попадала на них 16 лет (с 1972-го по 1988-й). Особенно было обидно с Евро-1984, который проходил во Франции. Из-за одного неудачного матча в отборе на этот турнир едва не оборвалась карьера Валерия Лобановского. Случись это, 2-го места на ЧЕ-1988 мы бы, скорее всего, уже не увидели бы.

Все произошло из-за поражения Португалии в заключительной встрече квалификационного раунда. Дома советские футболисты разделали соперника со счетом 5:0 — в ответном матче оставалось сыграть хотя бы вничью. На на стадионе в Лиссабоне хозяева все же выиграли, забив единственный мяч с пенальти.

«Пенальти и в помине не было», — вспоминал Владимир Радионов, работавший с молодежной советской сборной во второй половине 80-х.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RYP2sAoJ8XY" title="1983. Португалия - СССР 1:0. Португальская версия пенальти." frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Более подробно о том, почему мог быть поставлен настолько спорный 11-метровый, рассказывал врач сборной СССР Савелий Мышалов:

«Перед последним матчем отбора-84 с Португалией — в двенадцать ночи — в наш отель пришел словацкий тренер Йозеф Венглош. Он поднял воротник плаща, чтоб его никто не узнал, и сказал Лобановскому: “Валера, у вас нет шансов. У французского судьи Конрата завтра последняя игра в карьере. Ему отвалили столько денег, что ему хватит до смерти”, — вспоминал специалист для Sports.

Несмотря на скандальный 11-метровый, советские футбольные власти были в бешенстве из-за провала сборной СССР. По воспоминаниям Мышалова, Лобановскому пытались запретить тренировать не только национальную команду, но и вообще работать в элите советского футбола.

«После того поражения наши чиновники хотели запретить Лобановскому тренировать не то что сборную, а клубы высшей лиги. Услышав это, Валерий Васильевич поднялся в кабинет Колоскова и позвонил Щербицкому, главе Украины: “В Москве беспредел”. Когда Лобановский спустился к футбольным чиновникам, ему сказали: “Вы нас неправильно поняли. Никто вам ничего не запрещает”, — вспоминал Мышалов.