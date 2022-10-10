Португальского тренера признали виновным в неуплате налогов, пишут СМИ

Сантуш создал фиктивную компанию и на протяжении многих лет получал через нее зарплату от Португальской федерации футбола (FPF), что позволило специалисту платить меньше налогов. Португальские налоговые органы недополучили 4,5 миллиона долларов, которые Сантуш теперь будет обязан вернуть.