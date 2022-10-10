Португальского тренера признали виновным в неуплате налогов, пишут СМИ
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш признан судом виновным в уклонении от уплаты налогов, сообщает RMC Sport.
Португалия
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш признан судом виновным в уклонении от уплаты налогов, сообщает RMC Sport.
Сантуш создал фиктивную компанию и на протяжении многих лет получал через нее зарплату от Португальской федерации футбола (FPF), что позволило специалисту платить меньше налогов. Португальские налоговые органы недополучили 4,5 миллиона долларов, которые Сантуш теперь будет обязан вернуть.
Сантуш, которому в понедельник исполнилось 68 лет, занимает пост главного тренера сборной Португалии с 2014 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций сезона-2018/19.