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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
16:01 (мск), источник: Sports.Ru

В Боснии не примут решение о проведении игры с Россией сегодня. Заседание перенесено на 31 октября

Заседание исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины перенесено.

Россия
Босния и ГерцеговинаТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Reuters

На заседании, которое должно было состояться сегодня, ожидалось решение о проведении товарищеского матча с Россией. Теперь оно перенесено на 31 октября. Причины переноса не уточняются.

Матч сборной России с Боснией и Герцеговиной запланирован на 19 ноября. Игра должна пройти в Санкт-Петербурге.

Эдин Джеко, Миралем Пьянич и другие футболисты боснийской команды выступили против проведения этой игры.

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