В Боснии не примут решение о проведении игры с Россией сегодня. Заседание перенесено на 31 октября
Заседание исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины перенесено.
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Заседание исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины перенесено.
На заседании, которое должно было состояться сегодня, ожидалось решение о проведении товарищеского матча с Россией. Теперь оно перенесено на 31 октября. Причины переноса не уточняются.
Матч сборной России с Боснией и Герцеговиной запланирован на 19 ноября. Игра должна пройти в Санкт-Петербурге.
Эдин Джеко, Миралем Пьянич и другие футболисты боснийской команды выступили против проведения этой игры.